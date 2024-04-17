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    22:14, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Объем сбросов в Иртыш уменьшат из-за строящегося моста в Семее

    вода, Иртыш
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Иртышской бассейновой инспекцией принято решение о снижении сброса воды из Шульбинского водохранилища. О причинах рассказали в акимате Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С 16 по 24 апреля объем попусков в Иртыш составит 3200 кубометра в секунду.

    — В связи с образованием подпора в районе строительства моста в городе Семее отмечается поднятие уровня воды до критической отметки. Поэтому Иртышской бассейновой инспекцией принято решение о небольшом снижении сброса воды из Шульбинского водохранилища, — прояснили в пресс-службе акима Павлодарской области.

    Хотя объем и уменьшат, но в Иртыш будет сброшено больше воды, чем год назад. Во время прошлогодних попусков фактический максимальный расход воды составлял 2600-2800 кубометров в секунду в течение трех суток. В этом году максимальный сброс воды три дня был на уровне 3500 кубометров в секунду, следующие 10 дней сброс будет идти в объеме 3200 кубометров в секунду.

    — Прогнозируемый объем природоохранных попусков на территории Павлодарской области — порядка шести кубокилометров, общая площадь затопления поймы составит не менее 70-75%, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году, — отметили в областном акимате.

    Как сообщалось, в этом году в Павлодаре ждали самый масштабный за 11 лет разлив Иртыша. Предполагалось, что пойма будет затоплена на 90%.

    Иртыш, Павлодар
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

     

    Теги:
    Семей мост Регионы Казахстана Павлодар Регионы Абайская область Строительство Водохранилище Реки Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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