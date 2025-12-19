РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:53, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объем разведанных запасов подземных вод в Казахстане оценивается 43,2 млн кубометров в сутки

    Национальная информационная система объединит данные о поверхностных и подземных водах. Об этом на брифинге для представителей СМИ по итогам года сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    цифровая платформа, водные ресурсы, вода, Нуржан Нуржигитов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В прошлом году в целях полного использования потенциала подземных вод была вновь создана Национальная гидрогеологическая служба, которая занимается разведкой, исследованием и освоением подземных вод.

    — На сегодняшний день общий объем разведанных запасов подземных вод в Казахстане оценивается в 43,2 млн кубометров в сутки. Это превращает их в стратегический ресурс, — сказал министр.

    Кроме того, он сообщил, что в рамках выполнения поручений Главы государства по управлению водными ресурсами через цифровую платформу, министерство разрабатывает Национальную информационную систему, которая будет объединять данные о поверхностных и подземных водах.

    — Платформа объединит спутниковый мониторинг, гидропосты, оперативную отчетность, ведомственную статистику и данные измерительных приборов. Завершение проекта планируется к концу 2026 года, — сказал Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось, что разработано 8 из 10 модулей системы, охватывающих ключевые аспекты водопользования и водного баланса. Особое внимание уделяется удобству для водопользователей — тех, кто получает разрешения на использование воды и обязан отчитываться перед государством.

    Также формируется большая база данных, которая в будущем станет «интеллектуальным ресурсом» для планирования в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах.

    Теги:
    Казахстан Вода Нуржан Нуржигитов Водные ресурсы Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
