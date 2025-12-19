Объем разведанных запасов подземных вод в Казахстане оценивается 43,2 млн кубометров в сутки

В прошлом году в целях полного использования потенциала подземных вод была вновь создана Национальная гидрогеологическая служба, которая занимается разведкой, исследованием и освоением подземных вод.

— На сегодняшний день общий объем разведанных запасов подземных вод в Казахстане оценивается в 43,2 млн кубометров в сутки. Это превращает их в стратегический ресурс, — сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что в рамках выполнения поручений Главы государства по управлению водными ресурсами через цифровую платформу, министерство разрабатывает Национальную информационную систему, которая будет объединять данные о поверхностных и подземных водах.

— Платформа объединит спутниковый мониторинг, гидропосты, оперативную отчетность, ведомственную статистику и данные измерительных приборов. Завершение проекта планируется к концу 2026 года, — сказал Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что разработано 8 из 10 модулей системы, охватывающих ключевые аспекты водопользования и водного баланса. Особое внимание уделяется удобству для водопользователей — тех, кто получает разрешения на использование воды и обязан отчитываться перед государством.

Также формируется большая база данных, которая в будущем станет «интеллектуальным ресурсом» для планирования в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах.