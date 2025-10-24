Объем производства сельхозпродукции в Казахстане увеличился в 2,5 раза

— В целях кардинальной модернизации национальной экономики приоритетное внимание уделяется ее диверсификации. Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли. Казахстан должен стать главным логистическим центром (хабом) Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности, — сказал Глава государства.

Он также напомнил, что в прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык-Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы Независимости. Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог.

— У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением. Мы добились значительных успехов и в сфере воздушного транспорта. В этом году было открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Однако необходимо и дальше укреплять эту отрасль. Кроме того, следует совершенствовать систему авиационных грузоперевозок (карго), — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что в стране развивается обрабатывающая промышленность, рост которой с начала года составил 7,5%. Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 40%. Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны.