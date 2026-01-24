Объем налоговых поступлений в Туркестанской области достиг одного трлн тенге

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области Ерлан Турысов.

— В 2025 году определены и взысканы дополнительные источники дохода порядка 12 миллиардов тенге. В частности, в результате камерного контроля — 5,7 миллиарда тенге, в направлении администрирования недропользователей — 3,5 миллиарда тенге, в результате таможенного администрирования и в направлении администрирования НДС — 2,6 милларда тенге. Кроме того, в целях профилактики теневых профессий в регионе департаментом проводятся регулярные рейдовые мероприятия, — сказал спикер.

К примеру, в 2025 году в результате таможенного контроля выявлено 32 факта контрабанды незаконных наркотических средств.

Также был выявлен 271 факт незаконного вывоза нефтепродуктов, через суд наложен штраф на сумму более 16,1 миллиона тенге. Всего изъято 25,6 тонн бензина, 37,2 тонны дизельного топлива.

Кроме того, было 5 фактов незаконного вывоза из страны 115 тысяч долларов США.

В результате рейдовой проверки выявлено 640 налоговых правонарушений. Из них, 375 — не пользовались контрольно-кассовой машиной, 143 — занимались предпринимательской деятельностью без регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального предпринимателя, 7 — не пользовались POS-терминалом, 115 — реализовали алкогольную продукцию без лицензии. Предприниматели, допустившие правонарушения, привлечены к правовой ответственности и оштрафованы.

Также через 4 таможенных поста в области ежедневно проходит в среднем 40 тысяч физических лиц, более 1 тысячи грузовых автомобилей, 1500 легковых и 80 автобусов. Кроме того, в контакт-центр департамента обратилось более 32,5 тысяч налогоплательщиков, вопросы которых рассмотрены в соответствии с законом и оперативно решены.

— Стоит отметить, что жители могут получать информацию через портал электронного правительства «Кабинет налогоплательщика», мобильные приложения «gov.kz», «E-salyq Azamat», «E-salyq Business». Чат «Salyq Bot» в социальной сети «Telegram», предназначенный для консультирования по другим вопросам, работает круглосуточно, — добавил он.

Также в ходе брифинга с докладом о новом Налоговом кодексе страны выступила руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов по Туркестанской области Сауле Шырынбекова.

— С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс РК. Это важный этап в реформировании налоговой системы. Согласно новой системе, произошел ряд системных изменений. В частности, введен дифференцированный размер налога, реформирован НДС, введен «налог на роскошь», изменены специальные налоговые режимы, разработаны прозрачные и четкие правила получения налоговых льгот. Также формы налоговой отчетности сократились на 30%. С этого года КПН — 20%, банковское дело — 25%. игорный бизнес-25%. социальные отрасли-5%, сельхозпроизводители — 3%. сельскохозяйственные кооперативы платят налоги в размере — 6%. А ставка НДС — 16%. На лекарства и медицинские услуги — 5%. Порог обязательной регистрации — 10 000 МРП, — разъяснила она.

Она также добавила, что акциз на спиртные напитки и табак ежегодно увеличивается на 10%. Также по налогу на роскошь транспортные средства уплачиваются в размере 10% от налоговой стоимости от 18 000 МРП, яхты, самолеты — в размере 10% от налоговой стоимости от 24 000 МРП. Налог на недвижимость стоимостью более 450 миллионов тенге — 2 миллиона 946 тысяч тенге.

Кроме того, в этом году будет собираться налог по 3 специальным налоговым режимам. В специальном налоговом режиме информационная система по НДС автоматически отображает сумму налога в срок уплаты. Налогоплательщик только подтверждает это.