Объем накопленных средств Нацфонда вырос в июне

На 1 июня 2025 года объём накопленных средств в Национальном фонде достиг 33,86 трлн тенге, что превышает сумму на 1 мая (31,90 трлн тенге) и впервые с начала года превысило показатель на 1 января 2025 года —33,06 трлн тенге.

За пять месяцев в Национальный фонд поступило 1 млрд 775 млн 303 тыс. 400 тенге. Из них наибольшие поступления составили прямые налоги от организации нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) — 1 млрд 762 млн 526 тыс. 089 тенге. Дополнительно в фонд поступили средства от приватизации, продажи сельхозземель и других источников.

В то же время за этот период из фонда было изъято 2 млрд 638 млн 925 тыс. 501 тенге. Из них 2 млрд тенге составил гарантированный трансферт, а 620 млн тенге — целевой трансферт. Также на управление фондом было потрачено 18 млн 925 тыс. 501 тенге.

Напомним, за первые три месяца в этом году трансферты из Нацфонда составили 1,45 трлн тенге.