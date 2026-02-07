РУ
    Объем кредитов населению Казахстана вырос почти до 25 трлн тенге

    Объем кредитов населению Казахстана по итогам 2025 года увеличился на 19,8% и достиг 24,8 трлн тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредит, банк
    Фото: Polisia.kz

    По данным ведомства, темпы роста розничного кредитования замедлились по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 23,9%.

    В структуре займов населению ипотечное кредитование выросло на 14,6% — до 6,9 трлн тенге. Потребительские кредиты увеличились на 21% и достигли 16,7 трлн тенге. При этом темпы роста беззалогового потребительского кредитования снизились с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025 года.

    В агентстве отметили, что замедление связано с принятыми мерами по сдерживанию рисков в сегменте потребительских займов. В частности, темпы роста выдачи новых беззалоговых кредитов снизились с 22,6% до 6,1%.

    Значительный вклад в рост розничного кредитования внесли автокредиты. За год их объем увеличился на 42,4% и достиг 4 трлн тенге.

    Средневзвешенная ставка по кредитам населению в национальной валюте в декабре 2025 года составила 18,3% против 17% годом ранее.

    По состоянию на 1 января 2026 года доля займов населения с просрочкой свыше 90 дней составила 4,3%, или 1,07 трлн тенге. Годом ранее показатель составлял 3,8%.

    В целом банковский сектор Казахстана демонстрирует рост. Активы банков за 2025 год увеличились на 15% и достигли 70,8 трлн тенге, чему способствовало расширение кредитования экономики.

    Ранее мы рассказывали, почему рефинансирование кредитов выгодно банкам и когда помогает заемщикам в Казахстане. 

