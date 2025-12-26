РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:39, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объем IT-экспорта Казахстана составил $700 млн

    Ключевым элементом развития цифровой экономики Казахстана остается экосистема Astana Hub, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

    По его словам, на сегодня площадка Astana Hub объединяет порядка двух тысяч IT-компаний. В 2025 году сеть хаба включает 20 региональных и четыре международных площадки. Выручка участников достигла 800 млрд тенге, продемонстрировав рост на 20%, а объем IT-экспорта страны составил $700 млн.

    — Через международные хабы более 100 казахстанских стартапов вышли на зарубежные рынки. В экосистеме сформирован первый технологический единорог региона — Higgsfield.ai. Для развития венчурного финансирования создана Qazaqstan Venture Group с целевым объемом $1 млрд, из которых на текущий момент привлечено $115 млн, — добавил министр.

    Ранее мы писали о том, что Astana Hub за 7 лет построил экосистему на $4,3 млрд.

    Теги:
    Технологии Министерство по искусственному интеллекту Экспорт Жаслан Мадиев Развитие IT технологий в Казахстане Астана Хаб
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
