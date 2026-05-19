Объем авиагрузоперевозок снизился в Казахстане на фоне ситуации на Ближнем Востоке

В Казахстане зафиксировано снижение объема авиагрузоперевозок из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в 2025 году казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров. За первые четыре месяца текущего года количество пассажиров превысило четыре млн человек.

В 2025 году аэропорты обслужили 32 млн пассажиров. Также обработано 173 тыс. тонн грузов (+1,4%).

— За четыре месяца текущего года объем грузов снизился. При этом количество пассажиров осталось без изменений. На это повлияла ситуация на Ближнем Востоке, — пояснил Сауранбаев.

Министр отметил, что в настоящее время в стране полностью сформирована основная институциональная база, необходимая для развития гражданской авиации.

— Казахстан демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям ИКАО. Уровень авиационной безопасности аэропортов составляет 95,7 процента, уровень безопасности авиакомпаний — 82 процента. Благодаря этим результатам наша страна вошла в число 20 лучших государств мира по авиационной безопасности. В целях дальнейшего повышения уровня безопасности создан Центр расследования авиационных происшествий. В Авиационную администрацию привлечены международные эксперты, — рассказал он.

Вместе с тем, совместно с ИКАО сегодня разрабатывается Генеральный — план развития до 2050 года, который планируется принять до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что авиапарк Казахстана пополнится 144 самолетами до 2040 года.