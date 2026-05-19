    Тренды:
    Объем авиагрузоперевозок снизился в Казахстане на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    В Казахстане зафиксировано снижение объема авиагрузоперевозок из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбай/Kazinform

    По его словам, в 2025 году казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров. За первые четыре месяца текущего года количество пассажиров превысило четыре млн человек.

    В 2025 году аэропорты обслужили 32 млн пассажиров. Также обработано 173 тыс. тонн грузов (+1,4%).

    — За четыре месяца текущего года объем грузов снизился. При этом количество пассажиров осталось без изменений. На это повлияла ситуация на Ближнем Востоке, — пояснил Сауранбаев.

    Министр отметил, что в настоящее время в стране полностью сформирована основная институциональная база, необходимая для развития гражданской авиации.

    — Казахстан демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям ИКАО. Уровень авиационной безопасности аэропортов составляет 95,7 процента, уровень безопасности авиакомпаний — 82 процента. Благодаря этим результатам наша страна вошла в число 20 лучших государств мира по авиационной безопасности. В целях дальнейшего повышения уровня безопасности создан Центр расследования авиационных происшествий. В Авиационную администрацию привлечены международные эксперты, — рассказал он.

    Вместе с тем, совместно с ИКАО сегодня разрабатывается Генеральный — план развития до 2050 года, который планируется принять до конца текущего года.

    Ранее сообщалось, что авиапарк Казахстана пополнится 144 самолетами до 2040 года.

    Данира Искакова
