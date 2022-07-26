26 Июля 2022 07:45

Объявлены имена победителей фестиваля Tartyl Fest в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Шестой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фестивале приняли участие около 270 человек. Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Наибольшее количество подтягиваний в прошедшем фестивале составило 36. Победителем соревнования стал житель Туркестана Касымбек Нуржигит, выступавший категории участников в возрасте 18-30 лет.

Среди участников были три пары близнецов - причем две пары близнецов с одинаковыми именами Хасан и Хусан, Хусан и Хасан, а также братья Нурасыл и Ерасыл, подтянувшиеся от 10 до 20 раз.

Участники, набравшие одинаковое количество очков, вновь подтягивались на турнике.

Общее количество подтягиваний в Туркестане составило 4575.

Заместитель акима города Туркестана Ерлан Кузембаев, руководитель Фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов наградили победителей.

Первое место и участники, получившие 200 000 тенге:

до 18 лет:

1 место. Қудирет Азретали - 15 лет, 49 кг - 35 раз

1 место. Шахизинда Берик, 15 лет, 61 кг - 28 раз

1 место. Рахматулла Мустафа, 16 лет, 73 кг - 24 раза

18-30 лет:

1 место. Зулкайнаров Жумадулла, 28 лет, 50 кг - 32 раза

1 место. Қасымбек Нұржігіт , 18 лет, 67 кг - 36 раз

1 место. Әділов Досболат, 29 лет, 83 кг - 25 раз.

старше 30 лет:

1 место. Орынтай Нурболат, 31 год, 66 кг – 31 раз

1 место. Альжанов Жангали, 32 года, 83 кг – 27 раз

1 место. Бимурзаев Ерболат, 31 год, 90+ кг – 22 раза

Второе место и 100 000 тенге:

до 18 лет

2 место. Нұрдилла Дамир, 16 лет, 53 кг – 29 раз

2 место. Бабашев Инамжан, 17 лет, 64 кг - 27 раз

2 место. Макулбек Ержан, 17 лет, 77 кг - 22 раза

18-30 лет:

2 место. Исаев Тойшыбай, 23 лет, 57 кг - 29 раз

2 место. Рыскулов Нурсултан, 21 год, 68 кг - 33 раза

2 место. Үсенбек Назарбай, 22 года, 82 кг, - 22 раза.

старше 30 лет:

2 место. Сакибеков Максат , 30 лет, 68 кг - 30 раз

2 место. Таджибаев Ержан, 36 лет, 81 кг - 24 раза

2 место. Ералиев Арман, 35 лет, 90 кг - 20 раз

Третье место и 50 000 тенге:

до 18 лет:

3 место. Бауыржан Нұртай, 16 лет, 50 кг - 29 раз

3 место. Набиалы Айдар, 15 лет, 61 кг - 26 раз

3 место. Еркін Ерасыл, 16 лет, 76 кг - 21 раз

18-30 лет:

3 место. Ахатов Хурсантбек, 18 лет, 51 кг - 28 раз

3 место. Жұмадулла Нұрмұхаммед, 25 лет, 70 кг - 33 раза

3 место. Аян Куанышбай, 24 года, 84 кг - 21 раз

старше 30 лет:

3 место. Мырзалиев Жанибек, 60 лет, 64 кг - 25 раз

3 место. Асанов Ерболат, 31 год, 84 кг - 21 раз

3 место. Махаметов Эльнур, 40 лет, 95 кг - 20 раз.

На мероприятии присуждались и специальные призы. Так, жителю с ограниченными возможностями Данияру Мажитову и самому старшему участнику Дадажану Сулейменову, а также самой маленькой участнице Надии Садыковой были вручены сертификаты для занятия спортом в зале «Туркестан арена». Вместе с тем, президент Туркестанского областного филиала «Алаш Прайд» Мурат Аханов вручил участнику Данияру Мажитову специальный приз в размере 100 000 тенге, а Дадажану Сулейменову - спортивную форму.

На сцене для участников фестиваля выступил известный певец Мирас Жугунусов.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest. А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане. Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы. После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе. 23 июля фестиваль прошел в Шымкенте. Во время турнира участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.