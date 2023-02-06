Объявления о продаже очереди по льготному автокредитованию назвали фейками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появление объявлений о продаже одобренных заявок на льготное автокредитование прокомментировал заместитель председателя правления «Фонда развития промышленности» Ринат Гаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продать свое место в пуле, передать свое место в пуле невозможно. Все данные там указаны: ИИН, фамилия, имя, отечество, другой человек кредит получить не сможет. Поэтому просьба - не доверяйте, скорее всего это мошенники, которые предлагают такой вид действий», - сказал Ринат Гаппаров на брифинге.

Он также прокомментировал вопрос защиты от ботов.

«По поводу ботов, у нас стоит антибот при подаче заявки, бот не сможет пройти регистрацию. После доработки шероховатостей данная программа будет работать ежемесячно. О дате и времени запуска мы сообщим дополнительно», - добавил Ринат Гаппаров.