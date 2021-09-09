Об опасности микст-инфекции предупредил главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил жителей об опасности микст-инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему нужно вакцинироваться и вакциной против гриппа, и против коронавируса. Большие опасения, наверное, это логично, и все понимают, что если заболеть микст-инфекцией, то есть одновременно и гриппом, и коронавирусом, то это очень тяжело перенести, не каждый сможет, особенно лица старше 65 лет, у которых есть уже хронические заболевания. Поэтому нужно сделать выводы и заранее привиться», - уточнил Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что между вакциной против гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели.

«Если мы начали, привились после коронавируса, то вы держите интервал две недели и при нормальном самочувствии можете получить вакцину, а если наоборот, сначала вакцинироваться от гриппа, то можно через 2-4 недели ставить вакцину против коронавируса», - пояснил санврач.