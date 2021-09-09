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    13:57, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об опасности микст-инфекции предупредил главный санврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил жителей об опасности микст-инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему нужно вакцинироваться и вакциной против гриппа, и против коронавируса. Большие опасения, наверное, это логично, и все понимают, что если заболеть микст-инфекцией, то есть одновременно и гриппом, и коронавирусом, то это очень тяжело перенести, не каждый сможет, особенно лица старше 65 лет, у которых есть уже хронические заболевания. Поэтому нужно сделать выводы и заранее привиться», - уточнил Жандарбек Бекшин.

    Он отметил, что между вакциной против гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели.

    «Если мы начали, привились после коронавируса, то вы держите интервал две недели и при нормальном самочувствии можете получить вакцину, а если наоборот, сначала вакцинироваться от гриппа, то можно через 2-4 недели ставить вакцину против коронавируса», - пояснил санврач.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы Минздрав РК
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