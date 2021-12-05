Объездную дорогу получили жители села Доссор Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Объездную дорогу получили жители села Доссор Макатского района Атырауской области. В церемонии ее открытия принял участие глава региона Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Строительство этого объекта длиной 5,6 км началось в декабре 2020 года и на сегодня полностью завершено. В годы независимости было реализовано много проектов, направленных на повышение благосостояния народа и улучшение инфраструктуры. В том числе нужно отметить ​важную роль госпрограммы «Нұрлы жол» в развитии дорожной инфраструктуры. Объездная дорога в поселке Досссор снижает поток транзитного автотранспорта через этот поселок, создавая благоприятные условия для жителей», - сказал М.Досмухамбетов.

Аким области отметил, что в годы независимости в области построено и отремонтировано свыше 2200 км дорог. В том числе, в этом году построено и реконструировано 127 км автодорог.​ ​