15 Октября 2022, 13:44

Объемы торговли между Казахстаном и Туркменистаном увеличились в двукратном размере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о двукратном увеличении объемов взаимной торговли с Туркменистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы еще раз подтвердили стратегический характер казахстанско-туркменских отношений и выразили обоюдное стремление к дальнейшему сближению наших братских народов. В дружественном и взаимовыгодном ключе определили приоритеты нашего многопланового сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев после расширенного заседания в Акорде.

Особое внимание, по словам Президента, уделено торгово-экономическому партнерству.

«Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 млн долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году. За 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли», - добавил Глава государства.

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.

Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан.