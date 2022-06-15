15 Июня 2022 16:33

Объемы строительства жилья растут в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Растут объемы строительства жилья в Туркестанской области. Об этом сообщил глава региона Умирзак Шукеев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За четыре года с момента создания новой области в регионе возросли темпы строительства. В прошлом году было введено в эксплуатацию 823,8 тыс. квадратных метров жилья. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с начала этого года составила 191,5 тыс. квадратных метров, что на 17,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в этом году объем строительных работ составит 329,3 млрд тенге. План - ввести 855 тыс. квадратных метров жилья», – сказал У.Шукеев.

Аким также сообщил, что в 2021 году в восьми населенных пунктах области были реконструированы водопроводы, в 20 подведены новые водосистемы. В результате 717 населенных пунктов – 85,2% с 1 млн 932 тыс. жителей обеспечены питьевой водой. В текущем году запланирована реконструкция водопроводов в 14 населенных пунктах и прокладка новых водопроводов в 13 населенных пунктах. Таким образом, 730 населенных пунктов с 1 млн 987 тыс. жителей будут дополнительно обеспечены водой. К 2025 году планируется обеспечить питьевой водой все населенные пункты области.