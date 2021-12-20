Объем жилищного строительства увеличился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2021 году увеличился объем жилищного строительства. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер уточнил, что в сложный период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли на 8%. За 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 13 322 квартиры за счет коммерческого строительства и 1326 квартир за счет бюджета. Также построено свыше 10 тысяч квадратных метров общежитий и 2313 индивидуальных жилых домов.

А.Ахмеджанов напомнил, что повышение доступности жилья - одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства. Поэтому тот факт, что в Алматы строительство жилья в период пандемии не уменьшилось, говорит о своевременности и актуальности антикризисных мер.

Также он сообщил, что новое жилье строится преимущественно на присоединенных к городу территориях, что способствует развитию «Нового Алматы».

Как отметил главный архитектор, вместе с новым жильем в городе параллельно создается социальная инфраструктура - строят школы и детские сады. В настоящее время в мегаполисе строится восемь государственных школ более чем на 12,5 тысяч ученических мест. Причем три из них (на свыше 5 тысяч мест) запланировано сдать до конца года.

«С начала учебного года открыто 13 частных школ на 2656 мест. До конца года планировалось ввести в строй 17 пристроек на 8263 места. В 11 из них дети уже сели за парты. Таким образом до конца года будет создано более 16 тысяч новых ученических мест», – сообщил А. Ахмеджанов.

Вместе с тем в Алматы завершено строительство трех государственных детских садов (на 360 мест), открыто 72 частных детсада (на 4,7 тыс. мест).

Задачу вводить жилые квадратные метры только вместе с современными школами, детскими садами и объектами здравоохранения ставит аким города Бакытжан Сагинтаев, следуя принципу «Город без окраин», заложенному в Стратегии «Алматы-2050».