+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объем жилищного строительства увеличился в Алматы

20 Декабря 2021 17:37
Поделиться:
Объем жилищного строительства увеличился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2021 году увеличился объем жилищного строительства. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы Приостановлено ли строительство жилых домов в центре Алматы

Спикер уточнил, что в сложный период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли на 8%. За 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 13 322 квартиры за счет коммерческого строительства и 1326 квартир за счет бюджета. Также построено свыше 10 тысяч квадратных метров общежитий и 2313 индивидуальных жилых домов.

А.Ахмеджанов напомнил, что повышение доступности жилья - одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства. Поэтому тот факт, что в Алматы строительство жилья в период пандемии не уменьшилось, говорит о своевременности и актуальности антикризисных мер.

Также он сообщил, что новое жилье строится преимущественно на присоединенных к городу территориях, что способствует развитию «Нового Алматы».

Как отметил главный архитектор, вместе с новым жильем в городе параллельно создается социальная инфраструктура - строят школы и детские сады. В настоящее время в мегаполисе строится восемь государственных школ более чем на 12,5 тысяч ученических мест. Причем три из них (на свыше 5 тысяч мест) запланировано сдать до конца года.

«С начала учебного года открыто 13 частных школ на 2656 мест. До конца года планировалось ввести в строй 17 пристроек на 8263 места. В 11 из них дети уже сели за парты. Таким образом до конца года будет создано более 16 тысяч новых ученических мест», – сообщил А. Ахмеджанов.

Вместе с тем в Алматы завершено строительство трех государственных детских садов (на 360 мест), открыто 72 частных детсада (на 4,7 тыс. мест).

Задачу вводить жилые квадратные метры только вместе с современными школами, детскими садами и объектами здравоохранения ставит аким города Бакытжан Сагинтаев, следуя принципу «Город без окраин», заложенному в Стратегии «Алматы-2050».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Итоги 2021 года  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше
Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы
Приостановлено ли строительство жилых домов в центре Алматы
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Костанайские полицейские подвели итоги года
В Алматы сократилось количество коек в ковидных больницах
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив