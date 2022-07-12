12 Июля 2022 21:46

Объем товарооборота между РК и Израилем составил $201,3 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем товарооборота увеличился в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ($48,9 млн США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В Нур-Султане состоялось IX заседание казахстанско-израильской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с израильской стороны - министр туризма Государства Израиль Йоэль Развозов.

В заседании приняли участие члены комиссии и представители министерств и ведомств двух стран.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики и водных ресурсов, в сфере туризма и др.

В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Израиль является одним из важных торговых партнеров нашей страны и Казахстан придает большое значение развитию и диверсификации двусторонней торговли. В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«По нашим расчетам в перспективе казахстанские компании готовы поставить на рынок Израиля 70 обработанных товаров различных отраслей на сумму $360,7 млн, металлургической, пищевой, машиностроительной, химической промышленности, а также транспортные средства и строительные товары» , - сказал Бахыт Султанов.

Также повысился интерес к казахстанской пищевой продукции со стороны израильских ритейлеров, а именно к кондитерским изделиям. Израильские компании готовы расширять импортируемую линейку товаров и сейчас отрабатываются вопросы организации доставки казахстанских макаронных изделий и прохладительных напитков на полки крупных израильских супермаркетов.

В ходе заседания Бахыт Султанов пригласил израильских инвесторов активно инвестировать в совместные проекты на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», что облегчит также доступ для израильского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза.

«МЦПС «Хоргос» - это комплекс экономического, производственного, туристического и культурного сотрудничества, который представляет собой уникальную трансграничную зону на границе Казахстана и Китая. В этой связи, хочу отметить, что мы пересматриваем подходы дальнейшей деятельности МЦПС «Хоргос» с упором на развитие мощностей переработки, промышленной кооперации и глобальной цепочки поставок. Мы предлагаем государственным структурам и бизнесу Израиля детально изучить все возможности для сотрудничества в рамках данной зоны» , - сказал вице-премьер.

По завершении работы Комиссии стороны выразили удовлетворение ее итогами и договорились о проведении десятого заседания Комиссии в Иерусалиме. Даты проведения десятой встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

















Фото: primeminister.kz



