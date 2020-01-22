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Объем сельхозпродукции Туркестанской области превысил 600 млрд тенге

22 Января 2020 15:26
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Объем сельхозпродукции Туркестанской области превысил 600 млрд тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 629,8 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 85,5 млрд тенге. В результате по данному показателю регион занял третье место в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Кроме того, в основной капитал было привлечено 55,4 млрд тенге частных инвестиций. Этот показатель вырос на 23,7%, по республике регион занял второе место.

Наряду с этим, в целях поддержки отрасли сельского хозяйства через дочерние учреждения АО «НУХ «КазАгро» планируется направить 36,8 млрд тенге.

Стоит отметить, в сфере сельского хозяйства было профинансировано 3347 проектов, создано 4129 новых рабочих мест. В том числе по программе продуктивной занятости выделено 8,2 млрд тенге, профинансировано 2155 проектов. В результате создано 2504 новых рабочих мест.

Вместе с тем, с применением передовых технологий реализовано 590 проектов на сумму 31,3 млрд тенге и создано 2287 новых рабочих мест.

Помимо этого, с целью получения с посевных площадей двух-трех урожаев в год реализовано 107 проектов. В текущем году в 132 сельских округах составлен план реализации 1185 проектов с охватом 5 тыс. га.

Следует подчеркнуть, за период с январь по ноябрь месяцы минувшего года регион экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму 197,2 млн долларов США, в том числе в направлении растениеводства 1 млн 200 тыс. тонн, животноводства - 32,8 тыс. тонн продукции.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Сельское хозяйство,
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