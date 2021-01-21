Объем произведенной сельхозпродукции вырос в Сарыагашском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области в прошлом году произведено продукции на 93 млрд тенге. Таким образом, сарыагашцы перевыполнили план, доведя его до 104%. 22 млрд тенге произведенной продукции пришлось на животноводство, а 70 млрд тенге - на растениеводство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Вместе с тем сельхозтоваропроизводители района произвели 17,5 тысячи тонн мяса скота и птицы (в живом весе), около 67 млн штук яиц и 54 тысячи тонн молочной продукции.

Кроме того, в соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева в районе реализуются проект по получению двух-трех урожев с одной площади. В этом направлении в прошлом году более 400 крестьянских хозяйств засеяли на площади 921 га овощи и зерновые культуры (помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны, тыква, капуста, кукуруза и др.). В том числе для получения трех урожаев в год засеяно более 400 га и получено более 5 тысяч тонн продукции

Помимо этого, собрано 74 тысячи тонн овощных культур, из них около 11 тысяч тонн реализовано на территории района. В то же время 30 тысяч тонн распределено по области, 27 тысяч тонн - в другие города. Более того, около семи тысяч тонн овощных культур было экспортировано в Россию.