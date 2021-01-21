РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Объем произведенной сельхозпродукции вырос в Сарыагашском районе

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области в прошлом году произведено продукции на 93 млрд тенге. Таким образом, сарыагашцы перевыполнили план, доведя его до 104%. 22 млрд тенге произведенной продукции пришлось на животноводство, а 70 млрд тенге - на растениеводство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Вместе с тем сельхозтоваропроизводители района произвели 17,5 тысячи тонн мяса скота и птицы (в живом весе), около 67 млн штук яиц и 54 тысячи тонн молочной продукции.

    Кроме того, в соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева в районе реализуются проект по получению двух-трех урожев с одной площади. В этом направлении в прошлом году более 400 крестьянских хозяйств засеяли на площади 921 га овощи и зерновые культуры (помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны, тыква, капуста, кукуруза и др.). В том числе для получения трех урожаев в год засеяно более 400 га и получено более 5 тысяч тонн продукции

    Помимо этого, собрано 74 тысячи тонн овощных культур, из них около 11 тысяч тонн реализовано на территории района. В то же время 30 тысяч тонн распределено по области, 27 тысяч тонн - в другие города. Более того, около семи тысяч тонн овощных культур было экспортировано в Россию.


    Теги:
    Сельское хозяйство 2020-Итоги года Туркестанская область Регионы Казахстана Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!