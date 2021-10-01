Объем грузоперевозок растет на казахстанско-китайской границе, несмотря на COVID-19

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший сухой порт в Центральной Азии «KTZE-Khorgos Gateway» и станция Алтынколь, расположенные на казахстанско-китайской границе продолжают наращивать объемы грузоперевозок, несмотря на пандемию. Через эти стратегические объекты проходят грузопотоки из Китая до Европы, стран Центральной Азии, Персидского залива, Кавказа. О том, как в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, работают транзитный хаб и грузовая станция, узнал корреспондент МИА «Казинформ» в ходе пресс-тура, организованного АО «НК «КТЖ».

Железнодорожная станция Алтынколь второй казахстанско-китайский железнодорожный переход, открытый в 2012 году, после станции Достык. Она является одним из объектов специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота».

На станции расположены три терминала - «KTZE-Khorgos Gateway», «АО «Кедентранссервис» и ТОО «Евротранзит». Здесь происходит прием и отправка грузовых и контейнерных поездов. Через станцию Алтынколь и сухой порт провозят товары народного потребления, металлы, химикаты, машинное оборудование, ткани, строительные материалы, негабаритные грузы и другие.

С недавнего времени китайская сторона ограничила прием/отправку поездов, принимая только контейнерные поезда. Это связано с введением усиленных карантинных мер. И.о. заместителя председателя правления АО «НК «ҚТЖ» по грузовому движению Оралхан Кулаков отметил, что в этой связи начали поступать многочисленные жалобы со стороны предпринимателей. Они долгое время не могут импортировать свои товары.

«Сегодня ряд вопросов стоит по ограничениям. Масса жалоб поступают по вопросам импорта. Мы на этой неделе проводили круглые столы…Все эти вопросы возникли из-за антиковидных процедур, которые проводятся китайской стороной. У них более жестче идут антиковидные мероприятия. Плюс ко всему 16 мая началась реконструкция на станции Алашанькоу, она сказалась на пропускной способности», - пояснил Оралхан Кулаков.

Он заявил, что реконструкция завершится в скором времени и усугублять ситуацию не стоит, поскольку это временное явление. Сейчас большой объем грузопотока временно перенаправлен на станцию Алтынколь-Хоргос. Ситуация находится на контроле Правительства РК. На ежедневной основе проводятся переговоры с китайскими коллегами.

«Понимание должно быть… Мы со своими партнерами с китайской стороной каждый день, каждую смену отрабатываем данные вопросы, чтобы оказать содействие нашим партнерам, чтобы получить груз вовремя и своевременно», - добавил он.

Заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов добавил, что реконструкция станции Алашанькоу проводится в связи с тем, чтобы увеличить пропускную способность.

«Они объявили о реконструкции в мае этого года и обещали закончить в ноябре. В свою очередь, казахская сторона также готова идти на сотрудничество, увеличить свои инфраструктурные возможности. Станции Достык и Алтынколь работают 24 часа в сутки, алматинское отделение перевозок держит ситуацию на контроле, все службы подключены, имеется соответствующий канал связи с китайскими железнодорожниками», - отметил он.

Однако, несмотря на сложную ситуацию на границе с КНР, объем передачи грузов по переходу Алтынколь-Хоргос увеличился на 80% по сравнению к прошлому году. По его словам, всего за 8 месяцев 2021 года через железнодорожные стыки Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос перевезено 14,4 млн тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2020 года. На сегодня в сутки КНР принимает по 7-8 поездов, казахстанские железнодорожники - по 12 поездов.

«Статистика за последние 5-6 лет показывает, что у нас идет рост перевоза грузов между Казахстаном и Китаем. Если в 2015 году объем грузооборота был 7 млн тонн, то в 2020 году мы выполнили чуть больше 21 млн тонн, то есть рост в три раза. По подписанным планам на 2021 год, мы ожидаем 25,2 млн тонн грузов. Из них очень много грузов идёт на контейнеризацию. Рост перевоза груза в контейнерах увеличился в шесть раз за последние шесть лет. То есть, общий объем в три раза, а контейнеризация в шесть раз. Соответственно планы до 2025 года тоже большие. Мы к этому готовимся. Тоже будет увеличение», - добавил Канат Кобесов.

Кроме того, он подчеркнул, что тарифы на грузоперевозки не повышались с начала года и вопрос о повышении тарифов на данный момент не стоит.

Хорошие показатели также и у сухого порта «KTZE-Khorgos Gateway», который был создан в 2015 году в рамках программы «Нурлы жол». Он стал альтернативой морским логистическим хабам.

По данным председателя правления АО «KTZ Express» Нурлана Игембаева за 8 месяцев этого года объем транзитных контейнерных перевозок превысил более 712 тысяч ДФЭ, рост в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 32%.

«В целом основные транзитные маршруты «Китай-Европа-Китай». На сегодня по итогам 8 месяцев объем по данному маршруту составил более 448 тысяч ДФЭ, рост - 41%. Кроме того, «KTZ Express» развивает альтернативные маршруты по направлению КНР-Центральная Азия-КНР. Объём с начала года составил 155 тысяч ДФЭ, рост 30%», - сказал он.

Он добавил, что основной объём приходится на транзитные перевозки - более 70%.

«KTZE-Khorgos Gateway» занимает площадь в 102,8 гектара, на которой расположены железнодорожные пути протяженностью в 24 км, шесть подъездных путей на контейнерном терминале для погрузки и разгрузки контейнеров и грузов, два склада временного хранения площадью 10 тысяч квадратных метров и 1400 квадратных метров. На территории порта можно одновременно хранить более 18 тысяч контейнеров.