ОАЭ ускорят строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

Проект должен удвоить экспортные мощности страны через порт Фуджейра к 2027 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Власти ОАЭ приняли решение ускорить строительство нового нефтепровода, который позволит стране значительно расширить экспорт нефти в обход Ормузского пролива, сообщает медиа-офис правительства Абу-Даби.

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мухаммед бин Заид Аль Нахайян поручил государственной компании ADNOC ускорить реализацию проекта трубопровода West-East Pipeline. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Khaled bin Mohamed bin Zayed chaired a meeting of the Executive Committee of ADNOC's Board of Directors, reviewing updates on the new West-East Pipeline project, scheduled to operate in 2027 and double ADNOC's export capacity via Fujairah, to meet global energy demand. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 15, 2026

После завершения проекта экспортные мощности ОАЭ через порт Фуджейры на побережье Оманского залива должны увеличиться вдвое.

Новый трубопровод станет дополнением к уже действующему нефтепроводу Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), также известному как Habshan-Fujairah pipeline, который способен транспортировать до 1,8 млн баррелей нефти в сутки.

Как сообщает Reuters, существующая инфраструктура стала критически важной для ОАЭ после фактического закрытия Ормузского пролива Ираном на фоне конфликта с США и Израилем. Через пролив обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти.

На сегодняшний день только ОАЭ и Саудовская Аравия среди стран Персидского залива располагают трубопроводами, позволяющими экспортировать нефть в обход пролива.

Решение ускорить проект было принято спустя две недели после выхода ОАЭ из ОПЕК, где страна ранее была связана квотами на добычу нефти.

Ранее министр энергетики ОАЭ заявлял, что страна при необходимости способна увеличить добычу до шести млн баррелей в сутки. ADNOC, в свою очередь, планирует довести производственные мощности до пяти млн баррелей в сутки уже в следующем году.

После начала войны между США, Израилем и Ираном экспорт нефти из ОАЭ значительно сократился. Из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив ADNOC была вынуждена сократить часть добычи.

На этом фоне порт Фуджейра стал ключевым экспортным узлом ОАЭ не только для нефти, но и для поставок продовольствия и других товаров.

Сообщается, что последние недели ОАЭ и их покупатели также использовали танкеры с отключенными системами отслеживания для вывоза нефти через Ормузский пролив, пытаясь избежать возможных атак со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что ОАЭ требуют гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.