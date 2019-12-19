О выгодных условиях для развития животноводства рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о привлекательных условиях для развития животноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата шла речь об итогах развития отрасли сельского хозяйства за прошедшие 11 месяцев. Аким области Кумар Аксакалов отметил, что за четыре года объем произведенной продукции агропромышленного комплекса вырос в 1,5 раза. В 2016 году он составлял 411 млрд тенге, по итогам 11 месяцев 2019 года – 626 млрд тенге. Ожидается, что к концу года цифра вырастет до 635 млрд тенге.

«Это результат проводимой диверсификации, увеличения продуктивности и большой работы, которая проводится в отрасли сельского хозяйства. Темпы роста в этой сфере в регионе выше, чем по стране», - сказал глава региона.

Неплохие результаты показало животноводство. Продукции в этой сфере стали производить на 2,2% больше. Тем не менее, есть районы, где нет динамики роста производства продукции – там меньше стали производить мяса и молока.

«Потенциал отрасли огромный. Каждый год нужно обеспечивать рост, создавать условия для инвесторов, помогать им. Мы об этом говорим часто. Отмечу, что 100%-ный показатель в этой сфере не является результатом работы, не говоря уже о тех районах, которые допустили снижение», - сказал аким области.

Чтобы стимулировать развитие молочного производства, в следующем году в регионе начнут строительство 10 ферм. Глава региона отметил, что принято решение выделить из бюджета через СПК под минимальные проценты 200-250 млн тенге на каждую ферму. Это позволит снизить издержки аграриев.

«Изменения, которые произошли в части субсидирования, Правительство утвердило. Сейчас мы можем завозить скот из-за рубежа и 50% его стоимости будет субсидироваться. Очень хорошие условия через агрокредитную корпорацию. Не нужно искать 25% деньгами. Приобретаемый скот является залогом. Есть все условия для того, чтобы животноводство получило хороший импульс для развития», - убежден К.Аксакалов.