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    15:59, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    О выделенных средствах на строительство Туркестана рассказал Умирзак Шукеев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о выделенных средствах на строительство Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень много мифов относительно специального финансирования Туркестана. В целом за первый этап, который мы завершаем, вложено 445 млрд тенге. Из них половина – частные инвестиции, а половина – бюджетные. Бюджетные все выделились в рамках государственных программ «Нурлы жер», «Нурлы жол», «Ауыл – ел бесігі». То есть, все в рамках существующих государственных программ в соответствии с нормативами, которые пропорционально делятся в республиканском бюджете в соответствии с количеством населения. Есть, конечно, отдельные проекты, которые реализуются по поручению Президента, Правительства», - отметил Умирзак Шукеев.

    По словам акима, все области построили по одному объекту в Туркестане.

    «Это отдельно специально по протоколу. Если исключить, в принципе ничего такого из ряда вон выходящего финансирования в Туркестанской области нет», - сказал У. Шукеев.

    Ранее сообщалось, что за последние три года инвестиции в основной капитал в Туркестанской области составили свыше 1,5 трлн тенге.


    Теги:
    Бюджет Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Строительство Экономика
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