О выборах, электоральной культуре сельчан и восходящих звездах политического небосвода – интервью с Александром Даниловым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На последнем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что большим шагом на пути демократизации общества стало внедрение прямой выборности акимов. Как подчеркнул Президент, членами НСОД и Президентского молодежного кадрового резерва был разработан специальный доклад о первых прямых выборах сельских акимов в Казахстане. В этой связи один из авторов доклада, член НСОД и руководитель проекта «Stop Fake» Александр Данилов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, как прошли первые прямые выборы, каково настроение сельчан, что нам даст увеличение периода агитационной компании и какие рекомендации включены в пособие.

- Глава государства подчеркнул, что политические преобразования имеют системный эффект. Какие политические реформы были выдвинуты членами НСОД?

- Сейчас происходит огромный процесс. Во-первых, внедрены квоты для женщин и молодежи. На последних парламентских выборах партии предоставляли свои списки уже с квотами. Следующим шагом стал очередной пакет реформ от Президента, в рамках которого будут расширены квоты, то есть депутатский корпус в Парламенте на 30% должен состоять из молодежи и женщин. Хочется еще отметить представленность лиц с особыми потребностями.

Следующий шаг – введение графы «против всех». Это важная мера для избирателей, чтобы высказать свою особую позицию, которая отличается от того, что им предлагают кандидаты. Думаю, многим кандидатам, партиям, которые проигрывают графе «против всех», уже стоит задуматься. Помимо этого, необходимо отметить внедрение выборности акимов и дальнейшую реформу местного самоуправления. Проведение прямых выборов сельских акимов – это прямая демократия, когда человек может проголосовать за того, кого он хочет выбрать. Реформ очень много. Все они направлены на конкретный результат. Гражданское общество, каждый гражданин должен обсуждать эти реформы не только на центральном, но и на локальном уровне, потому что каждая из предложенных реформ приводит к тектоническим сдвигам. Мы должны четко понимать, что Президент задает очень серьезный темп. Гражданское общество должно принимать активное участие в этом процессе. Нельзя просто оставаться в стороне и ждать перемен. Личное участие, внесение предложений в улучшение реформ – задача каждого ответственного и патриотичного гражданина.

- 25 июля впервые в истории страны состоялись выборы сельских акимов. Сейчас многие задаются вопросом: достойные ли кандидаты заняли кресло акима?

- В столице, областных центрах есть серьезные заблуждения о том, что сельчане выберут кого угодно. Жители городов тоже задаются вопросом: действительно ли достойные люди заняли кресло акима. Во-первых, сейчас рано подводить итоги. На данный момент только формируется бюджет на следующий год. В конце следующего года мы уже сможем говорить о том, как формируются процессы. Однако я вас уверяю: человек, которого выбрали, работает совсем по-другому, чем тот, кого назначили. В этом заключается ответ на вопрос: достойный ли этот человек. Что такое демократия? Это процедура. Процедура уже прошла. А насколько он достоин и ответил ли ожиданиям – покажут следующие выборы. Сейчас мы видим то, как формируется достаточно серьезная политическая школа. Уже бесконечно обещать и на кого-то перекидывать проблемы будет невозможным. Мы беседовали с людьми на селе. Они очень ответственные. Мне кажется, у сельчан складывается ответственная электоральная культура, чем у городских жителей. В городах еще нет опыта прямых выборов. Необходимо спросить у сельчан: достойны ли те, кого они выбрали. Что самое интересное, многие СМИ грешат, что 25 июля прошли выборы. Они начались 25 июля и проходят постоянно. Это политический постоянный процесс. Каждую неделю где-то в Казахстане выбирают акимов. Количество выборов будет расти и у людей будет больше возможностей для принятия решения и понимания того, к чему оно приводит. Выборы – это обширный политический, политтехнический процесс.

- Вы предложили закрепить норму, позволяющую гражданам со средним специальным образованием выдвигаться на должность акимов сел. Что нам даст эта мера?

- Демократия – это процесс. Первые выборы показали, что любую процедуру можно улучшать. Это бесконечный процесс любого законодательства: обсуждаются законы, постоянно меняются правила игры. 12 лет назад, допустим, никто не знал, что такое петиции. Сейчас их все подписывают. Это история о том, что мы, в том числе, электоральный процесс гражданского общества, должны вносить изменения, улучшая его, но, не навредив самому процессу. С членами Национального совета общественного доверия, Президентского молодежного кадрового резерва организовали совместную исследовательскую группу, которая объездила четыре области, 12 сельских округов. Мы беседовали практически с каждым участником процесса. Это были выигравшие и проигравшие кандидаты. Беседовали с людьми на селе, партиями, наблюдателями, районными акимами. С каждым из них проводили отдельную встречу, спрашивали об атмосфере, о том, что возможно и необходимо улучшить. На базе этих поездок был составлен доклад «Первые прямые выборы сельских акимов в Казахстане». Мы попытались собрать в нем наблюдения каждого участника процесса. Кандидаты от партий и сельские жители рассказывали о том, что есть люди, которые хотят выдвигаться, принимать участие в жизни села. По всем параметрам они проходят, а по образованию – нет. В селах достаточно иметь среднее специальное образование, чтобы заниматься сельским хозяйством на уровне бизнеса. Соответственно Президент дал поручение либерализовать этот подход, чтобы люди получили возможность выдвигаться. У разных людей, которые подходят по этим параметрам, появится возможность выдвинуться на пост акима, но при этом, эффективно выполнять свою работу. В этом и суть предложенной меры. У городских жителей есть интересное суждение: «вот в селах кого-нибудь выберут». Это мнение базируется на стереотипах о селах. Я бы хотел призвать каждого городского жителя, у которого есть ряд стереотипов, съездить в села и посмотреть, как люди голосуют. Может быть, выступить в качестве наблюдателя и проследить за процессом и удивиться уровнем мышления сельчан. А уже затем следует делать вывод. Сельские выборы далеки от областных центров и столицы. Отличается даже способ коммуникации.

- Как вы уже сказали, для системного анализа проведенных прямых выборов члены НСОД выезжали в регионы. Расскажите, какие проблемы волнуют местное население?

- Можно выделить несколько проблем, свойственных сельской местности: дороги, водоснабжение, инфраструктура, благоустройство, отток молодежи, интернет, транспортное сообщение. Вокруг всего этого крутится жизнь. Если акимат и чиновники будут выполнять свою работу, пытаться решить эти проблемы, люди, которые уезжают в город, будут снова возвращаться в родные края. Многие крестьянские хозяйства заинтересованы в том, чтобы люди оставались в селах. Они даже создают условия для этого. Аким, которого выбирают, будет по-другому реагировать на запросы. Он проводит подворовой обход, беседует с людьми. Будет базировать решения иначе, если хочет остаться на посту акима на следующий срок. Ему будет интересно, чтобы люди говорили о нем хорошо. Конечно, он не будет обещать слишком многое, но будет обещать те вещи, которые в его компетенции.

- А что подразумевает дифференцированный подход при финансировании избирательных компаний?

- Президент дал точное поручение при дифференциации. В регионах страны обстоит разная ситуация. Север Казахстана не такой густонаселенный, как юг. Допустим, в одном из сельских округов севера проживают 400 избирателей, а на юге – 12 тысяч. Но кандидаты в обоих случаях проводят агитацию одинаковое количество дней, и средства в избирательном фонде у них в одинаковом размере. Кто успеет провести качественную агитацию и со многими познакомиться? Конечно же, первый, потому что ему нужно побеседовать с 400 избирателями, а другому – с 12 тысячами. В вопросе дифференцированного подхода мы должны увидеть подушевое понимание того, как проходит избирательная компания, как улучшается процедура. А улучшение процедуры – это объективное понимание того, что демократия продолжается как процесс, а процедура совершенствуется. Люди, которые будут выдвигаться, должны понимать, что внимание Президента и политического руководства страны к выборам дорогого стоит. Это важный вопрос, важное понимание самого процесса и его постоянное улучшение. Эксперты едут в регион, берут рекомендации. Эти рекомендации выносятся, рассматриваются и дальше внедряется выборный процесс для консервативной области законодательства, как электоральное законодательство.

- Президент отметил актуальность увеличения периода агитационной компании. Смогли ли кандидаты привлечь избирателей агитационными материалами? Возможно, следует внедрить свои фишки.

- Самый крайний и эффективный механизм – подворовой обход. Если это малонаселенный пункт, подворовой обход – быстрая история. Если это большой сельский округ, в котором проживает много жителей, это совсем другая история. В этом случае уже применяются социальные сети и другие инструменты. Увеличение сроков агитации – важная и необходимая мера, потому что как я уже отмечал, в разных селах проживает разное количество людей. Никому плохо не станет от того, что человек больше борется за твое внимание. Возможно, кандидаты будут разбираться в ситуации, когда будут обходить дома, разговаривать с людьми. У самовыдвиженцев появится больше возможности по сравнению с партийными кандидатами, чтобы подготовиться и не допустить прошлых ошибок. А в крупных сельских округах появится возможность внедрять гибридный способ агитации, то есть социальные сети, создание чатов. И для людей это породит возможность создавать обратную связь с избранным акимом. 10 дней быстро проходят и люди даже не замечают процесс. Долгая агитация останется в памяти, а жители будут лучше узнавать кандидатов в акимы. Будет уже скорректированная история.

- Как известно, одна из важнейших реформ Главы государства - введение тридцатипроцентной квоты для женщин и молодежи в избирательных списках. Как они сейчас проявляют свой потенциал?

- Это было обязательной нормой при регистрации партийных списков. Это реформа Президента. В партийных списках они смогли обеспечить эту норму, но в Парламент вошли не все, кто был в 30% списке. Собственно поэтому продолжается политическое реформирование и Президент уже четко поручил обеспечить 30% представленность этой категории. Можно определенно сказать, что Парламент у нас помолодел, в том числе региональные маслихаты. Но это только первый год работы. Нам нужно еще понаблюдать и я вас уверяю, что мы увидим новых звезд политического небосвода среди тех, кто благодаря квоте прошел в Парламент. Квотирование – хороший механизм. Эта мера будет поощрять партии, чтобы они искали новых людей, талантов среди молодежи, женщин и лиц с особыми потребностями.

- Какие конкретные рекомендации были включены в доклад «Первые прямые выборы сельских акимов в Казахстане»?

- Члены НСОД провели большую работу в этом направлении. Это и политологические обзоры. Нужно больше уделять не конкретике проведения выборов, а аналитике того, что происходит. Это достаточно широкое исследование. Обширный проект был презентован членом НСОД Гульмирой Елеуовой. Совместно с членами Президентского молодежного кадрового резерва также подготовили доклад на базе собственных наблюдений.

Предложения можно разделить на несколько частей. Первая - дифференциация, сроки агитации, вопросы либерализации опыта работы. Вторая – работа с избирателями. Надо обратить внимание местных органов власти на то, чтобы организовать выборы более в информационно насыщенном формате. Мы живем в мире таргетированного контента. У каждого инфоканала есть своя площадка. В этом плане точечную работу следует проводить в регионах. На местах необходимо более эффективно использовать каналы коммуникации для информирования граждан о выборах, кандидатах. Это SMS-рассылка, использование аккаунтов районных медиа.

Еще одной важной рекомендацией стало обязательное внедрение института дебатов. Причем не на телевидении, потому что во многих районах нет собственного ТВ. Возможно, стоит воспользоваться социальными сетями. Это очень хорошо, когда люди доказывают свою точку зрения. Будем рассматривать эту меру, инкорпорировать внутри выборного процесса.

Очень важный момент – введение единых дней голосования. То есть, выборы будут проводиться в определенные даты, чтобы самовыдвиженцы, партии полностью подключили все свои усилия, и охватили как можно больше сельских округов.

Одна из емких вещей – норма о возврате регистрационного взноса самовыдвиженцев при достижении ими того или иного результата. Сегодня регистрационный взнос, который кандидаты оплачивают при выдвижении, возвращается только кандидатам от политических партий. Учитывая, что размер регистрационного взноса является серьезной суммой для самовыдвиженцев,

необходимо предусмотреть возможность ее возврата при достижении определенного уровня поддержки на выборах. Данная норма были обсуждена кандидатами-самовыдвиженцами. При этом они выразили согласие, что такое изменение – полного частичного возврата взноса (при наборе определенного количества голосов) – было бы более справедливым и уравнивало бы кандидатов на выборах.

- Вы являетесь руководителем проекта «StopFake». И в этой связи нам интересно, какие фейки были распространены с начала проведения выборов сельских акимов?

- Общество всегда спрашивает: где эти выборы проходят. Мы с вами не голосуем здесь. С нами не должны работать агитаторы. Может быть, поэтому не увидели фейковых новостей. Но обычно с выборами связаны фейки о вбросах, нарушениях с прошлых выборов, которые сейчас неактуальны либо недостоверная информация приходит из других стран и выдается так, что все происходит у нас. С другой стороны это показывает уровень электоральной культуры, когда фейками еще не пользуются, чтобы привлечь к себе избирателей. Это тоже определенный прогресс.

- На этой ноте мы завершаем нашу беседу. Будут ли у вас пожелания или рекомендации вдобавок?

- Единственное, что хочется сказать: нельзя быть попутчиками процесса. Если считаем себя патриотами, мы должны быть активными участниками процесса. Не стоит ждать, что кто-то придет и наведет порядок, а мы будем пользоваться благами. Это не работает так ни в личной, ни в профессиональной, тем более в политической жизни. Поэтому хочется призвать людей быть активными и проявлять свои гражданские права, выдвигать предложения, добиваться того, чтобы эти предложения действительно работали.

- Спасибо за беседу!