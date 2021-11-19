О втором этапе развития Туркестана рассказал Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года завершен первый этап развития города Туркестана. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется работа по развитию Туркестана как духовно-культурного центра тюркского мира. Правительством разработан и утвержден специальный комплексный план. В результате проделанной за последние 3 года масштабной работы завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура. В общей сложности было начато строительство 536 новых объектов, завершено строительство 251 объекта», - сказал аким Туркестанской области в ходе пресс-конференции в СЦК.

Умирзак Шукеев напомнил, что в городе построены новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовные центры, реконструирован проспект Бекзата Саттарханова, созданы специальные экономические и индустриальные зоны.

«Создан зеленый пояс на 13 тысяч га, высажено 3,5 млн. деревьев. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан», - проинформировал аким региона.

Если ранее уровень газификации духовной столицы составлял 26%, то в настоящее время город газифицирован на 100%.

Второй этап развития города Туркестана, по словам акима, реализуется на четырех территориях.

«Первая территория - аэропорта: будет реализовано 12 проектов. В частности, запланировано построить гостиницу на 100 мест, ангар на 3 самолета, 400 га сливового сада, теплицу на 50 га, откормочную площадку на 10 тыс. голов КРС, молочно-товарную ферму на 1 200 голов. Вторая территория - административно-деловой центр: 57 новых объектов. В том числе теннисный центр, ледовый дворец, конно-спортивный комплекс, зоны отдыха и инженерная инфраструктура. Планируется построить 46 тыс. квартир общей площадью 4,8 млн. квадратных метров жилья. В сфере здравоохранения будут возведены многопрофильная

больница на 570 коек, станция скорой помощи и «Центр материнства и детства», - отметил аким.

Третья территория, как сказал Умирзак Шукеев, находится на проспекте Б. Саттарханова: спортивный комплекс, парк Яссы, крупные торговые центры, университетский Ботанический сад на 182 га, коттеджный комплекс «Парк Лайн».

Четвертая территория - культурно-духовный центр: восстановят исторический облик городища Культобе, благоустроят территорию музея-заповедника «Азрет Султан». Кроме этого, будут построены жилой комплекс «Караван Сарай», коттеджный поселок «Аманат», отель «Medina Palace», культурно-духовный центр «Хилует».