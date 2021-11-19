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О втором этапе развития Туркестана рассказал Умирзак Шукеев

19 Ноября 2021 15:24
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О втором этапе развития Туркестана рассказал Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года завершен первый этап развития города Туркестана. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время ведется работа по развитию Туркестана как духовно-культурного центра тюркского мира. Правительством разработан и утвержден специальный комплексный план. В результате проделанной за последние 3 года масштабной работы завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура. В общей сложности было начато строительство 536 новых объектов, завершено строительство 251 объекта», - сказал аким Туркестанской области в ходе пресс-конференции в СЦК.

Умирзак Шукеев напомнил, что в городе построены новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовные центры, реконструирован проспект Бекзата Саттарханова, созданы специальные экономические и индустриальные зоны.

«Создан зеленый пояс на 13 тысяч га, высажено 3,5 млн. деревьев. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан», - проинформировал аким региона.

Если ранее уровень газификации духовной столицы составлял 26%, то в настоящее время город газифицирован на 100%.

Второй этап развития города Туркестана, по словам акима, реализуется на четырех территориях.

«Первая территория - аэропорта: будет реализовано 12 проектов. В частности, запланировано построить гостиницу на 100 мест, ангар на 3 самолета, 400 га сливового сада, теплицу на 50 га, откормочную площадку на 10 тыс. голов КРС, молочно-товарную ферму на 1 200 голов. Вторая территория - административно-деловой центр: 57 новых объектов. В том числе теннисный центр, ледовый дворец, конно-спортивный комплекс, зоны отдыха и инженерная инфраструктура. Планируется построить 46 тыс. квартир общей площадью 4,8 млн. квадратных метров жилья. В сфере здравоохранения будут возведены многопрофильная

больница на 570 коек, станция скорой помощи и «Центр материнства и детства», - отметил аким.

Третья территория, как сказал Умирзак Шукеев, находится на проспекте Б. Саттарханова: спортивный комплекс, парк Яссы, крупные торговые центры, университетский Ботанический сад на 182 га, коттеджный комплекс «Парк Лайн».

Четвертая территория - культурно-духовный центр: восстановят исторический облик городища Культобе, благоустроят территорию музея-заповедника «Азрет Султан». Кроме этого, будут построены жилой комплекс «Караван Сарай», коттеджный поселок «Аманат», отель «Medina Palace», культурно-духовный центр «Хилует».

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#Туркестанская область   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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