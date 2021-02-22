О важности Дня благодарности рассказал глава Ассоциации курдов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. О важности этого праздника рассказал председатель Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, заведующий кафедрой восточных языков и перевода КазНПУ им. Абая, академик МАН ВШ Князь Мирзоев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Князь Мирзоев отметил, что около 70 тысяч курдов, проживающих на сегодня в Казахстане, благодарны казахскому народу за гостеприимство и поддержку.

«У нас созданы все условия. Наши права защищены Конституцией. Мы депортированы в Казахстан в 1937-1944 годах. Нас казахстанцы тепло приняли, приютили, оказали моральную материальную помощь», - сказал Князь Мирзоев.

Спикер подчеркнул, что 1 марта - День благодарности в Казахстане, для курдов особенный праздник.

«Мы 1 марта обычно накрываем дастархан дома, приглашаем соседей разных национальностей, отмечаем праздник. Это особенный день», - сказал он.

Кроме того, академик заметил, что все этносы в Казахстане живут в спокойствии.

«Наши дети учатся, получают образование. Представители наших этносов работают в разных сферах: врачи, юристы, предприниматели и т.д.», - отметил он.

По его словам, созданная Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Ассамблея народа Казахстана - уникальный институт, объединяющий всех представителей этносов под единым шаныраком.

«Для нас 1 марта - это двойной праздник: День Ассамблеи народа Казахстана и День благодарности. Я, как руководитель курдского этнокультурного центра, профессор, академик, от своего народа и от своей семьи хочу выразить благодарность Елбасы и народу Казахстана», - сказал профессор.

Князь Мирзоев также подчеркнул, что для курдов казахский язык - очень важный язык.

«Почти 75% курдов у нас казахоязычные. Мы впервые в этом году издали алфавит для курдских детей на латинице, чтобы они переходили на латиницу. Наши дети с детского сада изучают казахский язык. Знание казахского языка - это, в первую очередь, уважение к себе и народу Казахстана, это одна из черт патриотизма. Мы должны знать историю, культуру и язык того государства, где мы живем. Знать казахский язык - это очень важно», - заключил он.