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    18:06, 30 Август 2021 | GMT +6

    О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Руслан Джилкибаев рассказал о тушении пожара на складе в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты ДПС.

    Причины взрывов должна установить комиссия, куда включены квалифицированные эксперты.

    Пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части.

    Все военнослужащие части около 100 человек были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия», - прокомментировал инцидент Руслан Джилкибаев.


    Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар и в 30-ти километрах от Тараза. Хронологию событий, начавшихся с возгорания на складе инженерных боеприпасов, представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.


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