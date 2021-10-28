О требованиях новых правил застройки рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городского планирования и урбанистики Алматы рассказали о требованиях новых правил застройки, принятых летом 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города разработаны по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева. Сначала проект документа был предложен на обсуждение участникам рабочих групп по проекту корректировки генерального плана Алматы, а затем опубликован в открытом доступе на портале НПА.

В управлении отметили, что были учтены мнения всех участников градостроительной деятельности и все моменты, которые волнуют алматинцев. При этом сохранены базовые требования по застройке мегаполиса.

После принятия новых правил застройки застройщики обязаны перед получением предпроектной документации проводить общественные обсуждения проектов строительства. При разработке эскизного проекта застройщик должен:

- соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования (например, в центре);

- соблюдать этажность;

- учитывать наличие социальной инфраструктуры (медицинские учреждения, детские сады и школы, пункты полиции);

- рассчитывать плотность населения.

По новым правилам плотность населения не должна превышать:

- 300 человек на гектар в историческом центре,

- 440 – на остальных территориях.

«Важно, что для предотвращения застройки дворовых территорий введена норма - 10 кв. м двора на человека - из которых четверть отводится под зеленые насаждения. Что касается вопросов, почему тот или иной объект не отвечает Правилам, то напомню, что все требования Правил применяются только к новой застройке, так как закон обратной силы не имеет», - сказал ранее главный архитектор Алматы.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию мегаполиса особое место в Правилах отведено сохранению неповторимого архитектурного облика Алматы и количеству зеленых насаждений на каждого горожанина.

Ранее в своем интервью руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал, как в южной столице реализуются новые установки в части градостроительного планирования.