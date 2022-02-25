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О строительстве ТЭЦ в Кокшетау рассказал аким города

25 Февраля 2022 17:50
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О строительстве ТЭЦ в Кокшетау рассказал аким города

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация проекта строительства ТЭЦ в городе Кокшетау теперь проводится на республиканском уровне. Об этом в ходе брифинга сообщил аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для улучшения качества теплоснабжения в текущем году в Кокшетау запланированы проекты по реконструкции тепломагистрали с увеличением диаметра по ул. Б. Ашимова - от ул. Габдуллина до ул. Сатпаева, по ул. Ауэзова - от ул. Габдуллина до ул. Ташенова. В рамках реализации данных проектов предусмотрена прокладка труб в подземном исполении, что значительно улучшит архитектруный облик города.

«Что касается наболевшего вопроса – строительства ТЭЦ. Согласно поручению Премьер-Министра РК от 29 октября 2021 года, дальнейшая реализация проекта строительства ТЭЦ в городе Кокшетау проводится на республиканском уровне. Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными органами создана Межведомственная комиссия, разработана Дорожная карта по реализации проекта. В настоящее время Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос проведения тендера согласно статье 15-6 Закона РК «Об электроэнергетике», что может существенно снизить сроки реализации данного проекта», - поделился градоначальник.

Кроме того, для обеспечения горожан качественной питьевой водой в Кокшетау реализуется проект «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений производительностью 30000 куб. м/сутки». Приобретены трансформаторная подстанция, трубопроводы отопления, стеновые панели, выполнены работы по устройству фундамента под трансформаторную подстанцию, а также завершены работы по устройству фундамента здания и монтаж стеновых панелей.


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#Энергетика   #Акмолинская область   #Строительство   #Регионы  
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Автор:

Оксана Матасова

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