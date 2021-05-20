О стратегии борьбы с COVID-19 в Казахстане рассказал Ерлан Карин в рамках дискуссионного клуба «Валдай»

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – О казахстанской стратегии в борьбе с коронавирусом рассказал помощник Президента Республики Казахстан, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в ходе встречи в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани. Он отметил, что Казахстан действовал максимально на опережение ситуации, передает МИА «Казинформ».

«Первые меры по упреждению возможных угроз со стороны государства были приняты еще в январе, то есть задолго до того, как ВОЗ объявила ситуацию с COVID-19 пандемией. Так, 26 января 2020 года Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса. В частности, было поручено усилить контроль в пунктах пропуска на границе, ограничить выезд в Китай, временно приостановить работу казахстанской части Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», - отметил помощник Президента РК.

По словам Ерлана Карина, упреждающие меры, принятые казахстанскими властями на границе с КНР, максимально отсрочили проникновение коронавируса как на территорию республики, так и в целом в регион. Это дало возможность несколько подготовиться к обострению эпидемиологической ситуации, развернуть необходимые ресурсы. 27 января была создана Межведомственная комиссия по координации мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

«В конце января были развернуты дополнительные реанимационные боксы в инфекционных больницах в двух городах – в Нур-Султане и Алматы. 9 марта Президент поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий. Всего через пару дней после регистрации первых случаев коронавируса в стране, 15 марта, Президент Касым-Жомарт Токаев принял беспрецедентное решение в истории Казахстана о введении с 16 марта чрезвычайного положения на всей территории республики. Была образована Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП. Режим ЧП продлился в стране до 11 мая», - рассказал помощник Президента РК.

По словам Ерлана Карина, с учетом нарастания угроз постепенно усиливались и ужесточались карантинные меры.

«Если первые два этапа пришлись на конец января-начало февраля прошлого года и сначала предполагали усиленный контроль пропуска на госграницах, ограничение международных транспортных сообщений, утверждение клинического протокола лечения и алгоритмы противоэпидемических мероприятий, то на третьем этапе в конце февраля-начале марта уже была внедрена методика по ранжированию стран на три категории в зависимости от степени риска распространения коронавирусной инфекции. Лица, прибывшие из стран, где на тот момент шло активное распространение COVID-19, помещались на 14-дневный карантин», - рассказал спикер.

Режим ЧП осуществлялся также постепенно, отметил Ерлан Карин. Первыми стали города Алматы и Нур-Султан, где подобный режим был установлен 19 марта. Затем карантин был введен на территории всех областей страны. Были установлены ограничения на въезд на территорию Казахстана и на выезд с ее территории всеми видами транспорта, приостановлена деятельность ТРЦ, кинотеатров, театров, запрещено проведение семейных и различных массовых мероприятий. Далее постепенно, с учетом ситуации в экономике, руководство страны пошло на некоторое смягчение ограничительных мер в регионах.

«Еще одной особенностью избранной стратегии стало комбинирование разных подходов. С одной стороны, государство поставило во главу угла безопасность граждан, снижение риска высокой доли летальных случаев, предприняв для этого меры по социальному дистанцированию, временному ограничению социальной активности граждан и переходу на форматы дистанционного взаимодействия. С другой стороны, казахстанские власти в оперативном формате начали внедрять антикризисные меры по поддержке населения и стимулированию национальной экономики. В этот период Президент РК поручил Правительству и Нацбанку разработать Комплексный план по восстановлению экономического роста, включая поддержку наиболее пострадавших отраслей», - подчеркнул помощник Президента РК.

Для поддержки людей, оказавшихся во время пандемии в сложной жизненной ситуации, были осуществлены прямые выплаты гражданам в размере 42 500 тенге. В совокупности выплату получили свыше 4,6 миллиона человек на сумму свыше 476 млрд тенге. Важную стабилизирующую роль сыграла «Дорожная карта занятости». Для этого на реализацию свыше 6,5 тысячи проектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры был направлен 1 триллион тенге, отметил спикер.

В рамках антикризисного пакета мер субъекты малого и среднего бизнеса получили отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, другие льготы и преференции. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона тенге. Наличие этих особенностей при реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией позволило Казахстану избежать на начальном этапе массового распространения коронавирусной инфекции по стране, по возможности подготовить медицинскую инфраструктуру.

По словам Ерлана Карина, к концу июля ситуация по распространению коронавируса была взята под контроль и относительно выправлена. Таким образом, Президент Касым-Жомарт Токаев вновь замкнул на себе борьбу с пандемией и стабилизацию ситуации. В некоторых казахстанских регионах большую помощь местным медицинским службам оказали российские специалисты, и в частности из Татарстана. Поэтому пандемия стала еще одним примером взаимовыручки и эффективного взаимодействия между странами.

«Власти старались поддерживать прямой диалог с гражданами в кризисной ситуации. Кроме институтов власти была мобилизована значительная часть гражданского общества. В мае 2020 года Президент провел заседание Национального совета общественного доверия - казахстанской диалоговой площадки с участием общественных деятелей, гражданских активистов, экспертов, на котором также обсуждались антикризисные меры. Коронакризис объединил власть и активных граждан, волонтеров», - резюмировал помощник Президента РК.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба «Валдай» высоко оценивается в России и за рубежом. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессоры крупнейших мировых «фабрик мысли» и университетов - Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.

Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба «Валдай» – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке.