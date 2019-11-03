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О снеге и похолодании предупредили жителей пяти областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях республики, передает МИА «Казинформ».
В Акмолинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер северо-восточный, северный 15-20, порывы 23 м/с.
В Туркестанской области ожидаются осадки, утром и днем местами сильные (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры до 3-8 тепла, местами 0 градусов.
В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман.
5 ноября в Жамбылской, Алматинской областях ожидаются местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Ночью местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза. Вероятность шторма 90-95%.
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