О ситуации в Экибастузе доложили Президенту РК

12 Декабря 2022, 13:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о ситуации в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Роман Скляр напомнил, что 27 ноября в 1:20 из-за ложных показаний датчиков давления обратной сетевой воды оперативным персоналом Экибастузской ТЭЦ были включены два дополнительных подпиточных насоса, что вкупе с высоким износом и повышением давления в прямом и обратном трубопроводе тепловой сети привело к множественным повреждениям в тепловых сетях.

«В первые же часы было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых были крупными. Это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с такими множественными порывами одновременно. В тот же день был создан оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. В штабе были задействованы коммунальные предприятия, департамент ЧС и другие госорганы. Для организации и приема граждан были определены 15 пунктов обогрева и питания», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Роман Скляр.

Он проинформировал, что на момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также около 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

«В течение суток подключено 79 МЖК из 149 и часть жилого сектора. В связи с несогласованностью действий штаба, КСК, а также жителей города в 70 МЖК была разморожена система теплоснабжения. Простые алгоритмы действий в подобных ситуациях, такие как слив воды из систем теплоснабжения домов для предотвращения замерзания труб и батарей, оказались невыполненными из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количестве порывов и возможностях ремонтных бригад», - сказал первый заместитель Премьер-Министра.

По словам Романа Скляра, существенно затянулось время ликвидации технологических нарушений на теплотрассах.

«Длительность устранения аварии усугубило замерзание системы внутреннего водообеспечения и водоотведения. С 1 декабря работа штаба была полностью переформатирована, были стянуты дополнительные ресурсы градообразующих предприятий и регионов. Проблемные дома были разделены на кварталы и закреплены за крупными предприятиями. До 1 декабря разрез Богатырь, имея в своем штате 6,5 тысяч работников, предоставил в штаб всего 14 человек. Однако руководитель предприятия пояснил, что больше у него не просили», - заявил Роман Скляр.

Также по информации первого заместителя Премьер-Министра, на утро сегодняшнего дня из-за разбалансировки системы теплоснабжения поступают обращения жителей в основном частного сектора с жалобами на тепло и водоснабжение по отдельным адресам.

«На участках теплосетей работают более 200 работников промпредприятий вместе с сотрудниками теплосетей. Все МЖК на утро сегодня обеспечены холодным и горячим водоснабжением. Кроме того, жильцам 70 наиболее пострадавших домов 2 месяца не будет начисляться плата за тепло. За 12 дней режима ЧС не будет начисляться оплата за электроэнергию абсолютно всем потребителям города. Компания-собственник «Экибастуз теплоэнерго» за свой счет произведет ремонт пострадавших квартир», - сказал Роман Скляр.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.