О ситуации с коронавирусом рассказал аким Алматы
«За сутки по Алматы 510 заболевших коронавирусом. Раньше было много бессимптомных, сейчас много симптомных. Из 510 человек 417 с симптомами. Раньше такого не было. Сейчас заражение идет очень быстрым темпом. Как видите, вирус другой. Это не тот вирус, к которому мы привыкли. Это очень заразный вирус, и последствия сложные», - сказал аким.
По словам акима, с каждым днем число выявленных больных коронавирусом растет.
«Растет число пациентов в крайне тяжелом состоянии. Их уже 35, пациентов со средней тяжестью заболевания - 2454. В отделении реанимации находятся 145 больных коронавирусом», - сказал он.
Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.
Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля.
Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.