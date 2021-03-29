О ситуации с коронавирусом рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О вспышке коронавирусной инфекции нового типа в мегаполисе в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки по Алматы 510 заболевших коронавирусом. Раньше было много бессимптомных, сейчас много симптомных. Из 510 человек 417 с симптомами. Раньше такого не было. Сейчас заражение идет очень быстрым темпом. Как видите, вирус другой. Это не тот вирус, к которому мы привыкли. Это очень заразный вирус, и последствия сложные», - сказал аким.

По словам акима, с каждым днем число выявленных больных коронавирусом растет.

«Растет число пациентов в крайне тяжелом состоянии. Их уже 35, пациентов со средней тяжестью заболевания - 2454. В отделении реанимации находятся 145 больных коронавирусом», - сказал он.

Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.

Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.