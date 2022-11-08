О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

ВАлматы9 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.

ВШымкентеночью - туман.

Ночью в горных, предгорных районахАлматинской области -сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На юге, востоке, в горных районахЖамбылской областиожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центреЗападно-Казахстанской области- туман.

На севереКызылординской областиожидается туман.

Ночью на большей частиСеверо-Казахстанской области- снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районахТуркестанской областиожидаются туман, гололед.

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