О шторме предупредили жителей трех областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, северо-западе, северо-востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ветер северо-западный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.