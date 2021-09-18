РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О шторме предупредили жителей трех областей Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, северо-западе, северо-востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ветер северо-западный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Кызылординская область Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!