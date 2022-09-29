Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

О шторме предупредили жителей пяти регионов РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Сентября 2022, 20:32
О шторме предупредили жителей пяти регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 30 сентбяря ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке 15-20, порывы 25 м/с

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Павлодарской области - туман.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман

На севере, западе Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах - порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Кызылординская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Погода   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике