О шторме предупредили жителей 15 регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.



9 августа в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В южной половине области Абай ожидается временами сильный дождь. В южной половине области - гроза, днем - град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе Акмолинской области ожидается сильный дождь, на юге, западе области - гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области, днем на востоке, юге, в центре области - гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе озера Алаколь - порывы 18-23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в центре, на юге, днем на севере, в центре Карагандинской области - гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области - сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части области Улытау ожидается гроза, на севере области - град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области - порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.