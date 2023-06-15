О шторме предупредили синоптики жителей 18 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили синоптики жителей 18 областей страны, передает МИА «Казинформ».

В Астане, Алматы и Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе области Абай на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-западе области - порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Алматинской области - чрезвычайная пожарная опасность. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге области 15-20 м/с. Днем - сильная жара до 39 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется черезвычайная пожарная опасность

В Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу 15-16 июня - ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20, в районе Алаколя - порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июня в Западно-Казахстанской области - ветер восточный, юго-восточный днем на юге области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. На юге, востоке области - высокая пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Костанайской области - гроза. Ветер юго-западный днем на западе области - порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность

На севере, западе Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15-17 июня на юге Улытауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35 градусов. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.