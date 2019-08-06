О реформировании аграрной науки рассказал глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал, как ведется реформирование аграрной науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения качества научных исследований проведена реконструкция структуры Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ). Этот национальный управляющий холдинг создан во исполнение поручения Елбасы по созданию в аграрном секторе научных институтов на примере Назарбаев университета. На сегодняшний день в результате проведенных реформ из 20 действующих научно-исследовательских институтов осталось 13, увеличилось количество сельскохозяйственных опытных станций и опытно-производственных хозяйств», - рассказал министр в ходе открытия международного форума молодых ученых в Нур-Султане.

Он отметил, что во всех районных центрах созданы 22 центра распространения знаний.

«В наших планах увеличить количество центров распространения знаний в течение двух лет в 2 раза. Увеличено в 1,8 раза финансирование научных исследований по программам целевого финансирования на 2018-2019 годы с 4 млрд тенге до 7,5 млрд тенге», - проинформировал глава Минсельхоза.

Также министр рассказал и том, что на сегодня изучается мировой опыт по реформированию аграрной науки.

«В Бразилии есть институт ИНТА. Мы с этим институтом тесно сотрудничаем. Бразильские и аргентинские ученые на сегодняшний день совместно с нашими учеными проводят исследования земельных запасов Казахстана. Если мы хотим сельское хозяйство развивать, то, в первую очередь, необходимо понять, с чем мы работаем. Наша аграрная наука в основном ориентирована на рациональное использование сельскохозяйственных земель», - отметил Сапархан Омаров.

Уже сегодня в целях внедрения современных точных технологий созданы 3 экспериментально-технологические платформы точного земледелия на базе Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева, опытного хозяйства «Заречное» и Каскеленского опытного хозяйства.