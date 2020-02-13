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О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев
13 Февраля 2020 13:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению финансовой стабильности, данных в ходе расширенного заседания Правительства.
Кроме того, был представлен отчет об управлении Национальным фондом Республики Казахстан за 2019 год.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана, Экономика,
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