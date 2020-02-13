О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению финансовой стабильности, данных в ходе расширенного заседания Правительства.

Кроме того, был представлен отчет об управлении Национальным фондом Республики Казахстан за 2019 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.