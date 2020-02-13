+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев

13 Февраля 2020 13:00
Поделиться:
О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Рабочий визит Президента РК в Германию: с кем ожидаются встречи и переговоры
Глава МИИР доложил Президенту о реализации госпрограмм Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Касым-Жомарт Токаев принял зампреда Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению финансовой стабильности, данных в ходе расширенного заседания Правительства.

Кроме того, был представлен отчет об управлении Национальным фондом Республики Казахстан за 2019 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана, Экономика,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив