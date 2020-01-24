О раздутых штатах нацхолдингов высказался Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о работе национальных компаний и холдингов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2007 по 2018 годы государственным холдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге. Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. (…) Счетным комитетом выявлено дублирование функционала, раздутые структуры и штаты. Например, холдинг «Байтерек» - это 63 организации. Из них 11 дочерних организаций с 2,8 тыс. сотрудниками. В «КазАгро» - три дочерние компании, с 2 тыс. сотрудниками», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, административные расходы холдинга «Байтерек» превысили 54 млрд тенге, из них 24 млрд выделено только на зарплаты.

«Я, честно говоря, не вижу каких-либо усилий со стороны «Байтерека» по реформированию холдинга. Аналогичные проблемы есть и в других компаниях. Необходимо принять срочные меры по исключению дублирующих и избыточных компаний и функций», - отметил К. Токаев.