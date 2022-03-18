О работе над реализацией задач из Послания Президента рассказали в Минюсте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о запланированной работе над Посланием Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года обозначил 10 основных направлений политических реформ. На сегодняшний день разработан проект Общенационального плана по реализации данного Послания, который предполагает следующие меры нормативного характера», - сказал Канат Мусин на заседании Правительства.

Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам:

- полномочий Президента,

- ограничений, связанных с его пребыванием в должности,

- выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета,

- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,

- преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату,

- порядка формирования маслихатов,

- создания Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека,

- закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

Разработка проекта Закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.

Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:

- запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий,

- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,

- согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета,

- образования Высшей аудиторской палаты,

- порядка формирования и функций маслихатов,

- упрощения процедуры регистрации политических партий,

- по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека,

- совершенствования выборного процесса,

- расширения категорий дел с участием суда присяжных,

- пересмотра закона о средствах массовой информации,

- местного самоуправления.

«Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года», - отметил глава Минюста.

Третье. Принятие указов Президента и постановлений Правительства, связанных с вопросами:

- образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области,

- ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

Разработка проектов указов Президента и постановлений Правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.