О проекте по соединению курортов близ Алматы канатной дорогой рассказали в Минкультуры

3 Ноября 2022, 09:34

3 Ноября 2022, 09:34

О проекте по соединению курортов близ Алматы канатной дорогой рассказали в Минкультуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев сообщил, что Казахстан обладает всеми климатическими и другими качествами для того, чтобы стать серьезной горнолыжной державой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматинский и Восточный регионы очень подходящие места для развития горнолыжного туризма. У нас сухой снег, длительный сезон, много солнечных дней в году. Поэтому Алматинский регион точно должен в этом направлении сделать серьезный шаг. Я убежден, что здесь есть потенциал. Нам удалось проработать и внести в закон меры господдержки: при строительстве горнолыжного курорта 25% стоимости дорогостоящего оборудования возвращается частнику - это горнолыжные подъемники, траки, которые готовят склон. Это четверть затрат. Поправки вступили в силу в 2020 году, но в то время не до курортов было. Сейчас идет восстановление и думаю, что такие инициативы появятся», - сказал Ержан Еркинбаев на встрече с туристическим сообществом в Алматы.

По его словам, акимат серьезно настроен развивать горнолыжную инфраструктуру.

«Проект должен соединить Талгарское и Бутаковское ущелье канатными дорогами и горнолыжными трассами. Мы нанимали экспертов и изучали соседние ущелья. Построив там несколько подъемников, можно получить дополнительно 70 км горнолыжных трасс и кататься на лыжах или сноубордах. Можно спуститься с Шымбулака по ущельям до Медеу», - отметил вице-министр.

Ержан Еркинбаев заметил, что это серьезный и очень нужный проект.

«Это место принадлежит Национальному парку. У акимата есть возможность строить на этой земле курорт, но здесь надо системно решить вопрос. Бизнес пока не проявляет инициативу. Предприниматели говорят, что обслуживание подъемников дорогое. Этот вопрос обсуждается. На территории национального парка есть земли, которые нельзя вообще трогать. Обсуждается передача земель акимату, которые подходят для развития туризма, а также вопрос расширения зон катания и строительства курортной зоны в Алматинском регионе. Мы как профильное министерство будем поддерживать эту идею и искать льготные инструменты финансирования подобного проекта», - заявил спикер.

Вице-министр также добавил, что уже несколько лет на юге Казахстана серьезно обсуждается проект горнолыжного курорта Каскасу. Еще несколько лет назад сообщалось, что 200 млн тенге выделено на разработку ПСД для инженерных коммуникаций горнолыжного курорта Каскасу в Южно-Казахстанской области.

Информация о том, что горные курорты близ Алматы будут соединены канатной дорогой, распространялась еще в 2018 году. Тогда в Минкультуры сообщили, что до 2025 года планируется развить горнолыжный туризм с разбивкой на три кластера: Восточный - Тургеньские горы, Центральный - город Алматы и Западный - горы Каскелен. На территории трех кластеров будут располагаться 7-10 курортов с протяженностью лыжных трасс до 250 км и ежечасовой пропускной способностью до 50 тысяч человек.