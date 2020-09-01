О продлении мер поддержки МСБ объявил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок субсидирования процентных ставок для МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МСБ переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии. Для преодоления негативных экономических последствий были предоставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях. Однако ситуация всё еще сложная», - констатировал Касым-Жомарт Токаев, зачитывая ежегодное Послание на совместном заседании палат Парламента.

«В порядке дополнительной помощи МСБ поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Субсидирование покроет период в 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта текущего года», - поручил Глава государства.

Президент также напомнил, что Национальный банк осуществляет специальную программу пополнения оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах.

«Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих кризисных условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват. На эти цели следует предусмотреть дополнительно 200 млрд тенге, доведя общий объем программы до 800 млрд тенге. Также поручаю остановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору», - заключил Глава государства.