+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О продлении мер поддержки МСБ объявил Касым-Жомарт Токаев

1 Сентября 2020 14:35
Поделиться:
О продлении мер поддержки МСБ объявил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок субсидирования процентных ставок для МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев
Члены Нацсовета поддержали инициативы, озвученные в президентском Послании Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны

«МСБ переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии. Для преодоления негативных экономических последствий были предоставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях. Однако ситуация всё еще сложная», - констатировал Касым-Жомарт Токаев, зачитывая ежегодное Послание на совместном заседании палат Парламента.

«В порядке дополнительной помощи МСБ поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Субсидирование покроет период в 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта текущего года», - поручил Глава государства.

Президент также напомнил, что Национальный банк осуществляет специальную программу пополнения оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах.

«Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих кризисных условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват. На эти цели следует предусмотреть дополнительно 200 млрд тенге, доведя общий объем программы до 800 млрд тенге. Также поручаю остановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору», - заключил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Малый бизнес   #Экономика   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив