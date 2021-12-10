О потенциале казахстанской балетной школы, о патриотизме и меценатстве - звезда мирового балета Алтынай Асылмуратова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с легендарной балериной Алтынай Асылмуратовой о потенциале казахстанской балетной школы, о чувстве патриотизме артистов. Наша героиня также поделилась ценными советами с теми, кто только открывает для себя балетный мир.

За каждым успехом балетного артиста кроются непрерывные репетиции, самоотдача и любовь к ремеслу. Не стоит забывать и о заслугах педагога, который взращивает молодых талантов, открывает для них новый мир - мир высокого искусства.





Уже шесть лет балетной труппой «Астана Опера» руководит звезда мирового балета, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Артисты не раз отмечали, что им посчастливилось работать под ее руководством. Действительно, копилка театра пополняется мировыми классическими, современными, национальными спектаклями, а артисты часто получают приглашения выступать на мировых сценах.

- Получив приглашение от «Астана Опера», вы хотели сделать из театра «шкатулку, которая соберет все драгоценные камни» – лучшие спектакли мирового классического и современного репертуара. Как сейчас продвигается работа в этом направлении?

- Это небыстрый процесс. Действительно, мы щепетильно относимся к формированию репертуара и собираем лучшие спектакли, которые были созданы за 300-летнюю историю балета. Поэтому каждый год мы пополняем репертуар классическими и современными постановками.

- Столичный зритель искушенный? Как вам удается удивлять публику, которая видела мировые премьеры, спектакли творческих коллективов регионов?

- Балетный мир – это особый мир. Даже будучи здесь, мы в курсе того, как развивается балет в мире, какие тенденции происходят. Учитываются также особенности местной аудитории. В каждой стране есть свои особенности, и то, что актуально на Западе, возможно, не воспринимается здесь. Это этап взросления, познавания, подготовки аудитории к тем или иным постановкам. Стараемся разнообразно развивать свой репертуар для разной публики, в том числе для детской, потому что это наша будущая аудитория. Поэтому наша копилка пополняется классическими, современными, детскими, национальными спектаклями, которые понятны неискушенному зрителю. Что касается национальных спектаклей, к ним стараемся подходить особенно тонко. К своему, национальному, всегда особое отношение. Поэтому очень трепетно относимся и хотим развивать эту сторону, чтобы новые балеты отвечали современным требованиям.

- Мы часто видим, как наши артисты покоряют мировые сцены. Как налаживается сотрудничество с зарубежными балетмейстерами?

- Мы с удовольствием хотим продвигать своих артистов и благодарны тем людям, которые приглашают нас. Они уже знакомы с нашей труппой. Недавно Бахтияр Адамжан станцевал в премьере театра «Римская опера». Мы должны поблагодарить Луиджи Бонино, который в свое время ставил у нас спектакли Ролана Пети. Он хорошо знаком с артистами, с уровнем нашей труппы. Однако чтобы поступало больше приглашений, наверное, надо, чтобы нас больше знали.

- Как встречают наших артистов за рубежом?

- Опираясь на опыт прошедших поездок, отмечу, что до пандемии, до 2019 года была возможность выезжать в разные страны, и были очень хорошие отзывы о нас. Нам очень приятно. И нам это нужно, чтобы нас лучше знали, знали наших артистов. Мы готовы к общению, хотим продвигаться, приглашаем западных известных балетмейстеров и педагогов, которые ведут мастер-классы, что очень важно для развития балетной труппы.

- Когда вы приняли приглашение работать в «Астана Опера», видели ли тогда потенциал казахстанского балета?

- Все произошло очень быстро. Когда меня сюда пригласили, начиная с этой точки началось ознакомление с балетной труппой, с возможностями. Так началось погружение в работу. Сложилось приятное первое впечатление. Труппа была молодой, однако есть потенциал и возможности. Самое главное, что я почувствовала – у артистов есть желание работать, расти, учиться. Это самое главное.

- А как бы сейчас вы оценили уровень казахстанского балета?

- На сегодняшний день в Казахстане есть две балетные школы. Первая школа – известное Алматинское хореографическое училище имени А.В. Селезнева, уже со своей историей и имиджем. Вторая - совсем молодая Казахская национальная академия хореографии, которой в этом году пять лет. Мы только начинаем, но прилагаем максимум усилий, чтобы соответствовать статусу лучшей школы в Казахстане и не только. Для этого собрана хорошая команда педагогов, потому что именно они составляют основу школы. Безусловно, у нас уникальные условия, потрясающая школа, которой можно гордиться. Когда к нам приезжают гости, показываем им особые места в столице. Естественно – это театр оперы и балета «Астана Опера» и Казахская академия хореографии, в которой на сегодняшний день созданы лучшие условия.

- Расскажите, пожалуйста, о потенциале Казахской академии хореографии. Выпадает ли возможность обмениваться опытом, отправлять студентов на стажировки?

- Безусловно, у нас есть стажировки, нас приглашают в разные страны. Подписаны меморандумы со многими российскими и западными академиями. У нас постоянно идет обмен опытом на разных уровнях, потому что академия выпускает не только артистов балета, есть и высшее звено, высшее профессиональное образование по разным направлениям. Мы общаемся, потому что только в общении развиваются школы и театры.

- Какой репертуарной политики придерживается «Астана Опера» и какими постановками удивите зрителей?

- Репертуарная политика - это инструмент, с помощью которого руководство театра балансирует интерес творческого коллектива, зрительской аудитории, и не нужно исключать экономическую составляющую. Из всего этого складывается репертуарная политика. Для зрителей, как я уже говорила, мы должны быть ориентированы на разную аудиторию: на театралов, знатоков, новичков, на подростковую и детскую аудиторию. Конечно же, не забываем о постановках на национальную тему. Если говорить о творческом коллективе, для нас это тоже важно, потому что чем разнообразней и качественней будет формироваться репертуар, артисты будут расти и набираться опыта, потому что они изучают новую лексику, развиваются технически и ментально. Если говорить об экономической составляющей, то чем больше будет кассовых спектаклей, тем больше доходов будет у театра.

- Опираясь на зарубежный опыт, мы видим, что искусство поддерживают меценаты. Они любят театр, артистов, поэтому инвестируют в искусство. Как вы считаете, как мы можем заинтересовать наших меценатов?

- Исторически это было так. В принципе, на искусстве не зарабатывали. В искусство вкладывали, потому что главная ценность искусства – духовное богатство. Мы доносим культуру в массы, пополняем интеллектуальный уровень зрителей. Если взглянуть в историю, всегда были меценаты, которые поддерживали балет, при этом не просто давали деньги, они любили искусство, понимали, для чего нужно искусство. Потому что чем культурнее нация, тем она более развита. У этой нации есть будущее. Поэтому, безусловно, нужны люди, которые и материально поддержат, и будут любить искусство. Казахстанцы должны продвигать свою страну не только в технической сфере, но и в культурной. Мы стараемся создать имидж высококультурного заведения - театра, который имеет большой потенциал.

- Насколько необходимы гастрольные поездки балетной труппе и театру в целом?

- Безусловно, важно завоевывать местную аудиторию. Но не менее важно завоевывать мировое пространство. Для того чтобы выйти на мировой уровень, мы должны быть узнаваемыми в мире, нужно показывать свои возможности на других площадках. Очень важно, чтобы театр выезжал. Это нужно и артистам. Это стимул к более качественной работе. Во-первых, развивает такую хорошую черту, как патриотизм. Когда выезжаем за рубеж, у артистов прибавляется чувство патриотизма. Мы начинаем заниматься балетом в детском возрасте и заканчиваем молодыми. Лимит – 20-25 лет работы. Это тот срок, за который максимально можно вырасти. Так заложено природой. Естественно, мало кому будет интересно смотреть на человека, который в 60 лет изображает лебедя или молодую девушку. За этот период артисты тратят очень много сил, потому что это тяжелая профессия, требующая самодисциплины, самоотдачи, много пота и труда. У артистов не так много свободного времени. Они живут в театре. С утра начинаются уроки классики, потом репетиции, спектакли и так каждый день. Они мало что видят. Поэтому для того, чтобы как-то расширить кругозор, хочется, чтобы они посмотрели мир, чтобы им было что рассказать своим детям. У большинства нет возможности совершать самостоятельно такие поездки. В совокупности все это очень важно.

- В искусство не приходят принужденно. Смогли ли вы увидеть в подрастающих поколениях тех, кто продолжит это ремесло на высоком уровне?

- Это сложный процесс. Когда дети в возрасте девяти-десяти лет впервые приходят в школу, сразу не скажешь, что перед нами будущий артист. Очень много составляющих. Первое, на что мы обращаем внимание – физические возможности, которые позволят в дальнейшем овладеть профессией балетного артиста. К сожалению, не только желание может привести к тому или иному результату. Чтобы выполнять определенные элементы, у человека должны быть особые физические возможности: связки, суставы. Не менее важными являются внешние данные, артистизм, музыкальность, желание. Самое главное – трудолюбие и выносливость, дисциплина. Да, у человека могут быть хорошие физические данные, но он может быть ленивым. Он может быть старательным, но не хватать физических данных. У человека может и не быть хороших физических данных, но если он очень старателен и прилежен, борется со своей природной данностью - это может привести к результату. Есть

артисты, которые воспринимают информацию и продолжают работать. Если репетиции длятся полтора часа, это не означает, что подготовка на этом завершается. Даже находясь дома, артист продумывает детали, пробует самостоятельно. В совокупности все приводит к определенному результату. Поэтому наша задача – раскрыть талантливых людей.

- В завершение беседы поделитесь, пожалуйста, ценными советами для молодых артистов.

- Любите то дело, которым вы занимаетесь. При этом любите с чистой душой, бескорыстно, потому что на балете ничего не заработаете, кроме одной очень важной ценности, которую не купишь за деньги. Если ты любишь свое искусство, любишь себя отдавать зрителю, доставлять удовольствие людям, аплодисменты, которые ты получишь в конце спектакля - дороже любых денег. Я не говорю, что артистам не надо платить, им надо платить. Но имею ввиду, что сама цель должна быть нематериальной. Все работники искусства: и художники, и музыканты не считают денег, когда создают произведение. Это порывы души, это твое сердце. Без этого невозможно. Когда чувствуешь, что хочешь самовыражаться, передать свои чувства публике – это и есть люди искусства. Молодым артистам также хочу пожелать бороться до последнего, потому что нет предела совершенству. Нам нельзя останавливаться. Как только это произойдет, ты уже не будешь расти. Нужно каждый день самосовершенствоваться и любить свое дело. Это такое счастье, когда любишь свое дело! Что может быть лучше, когда есть отдача?

- Алтынай Абдуахимовна, спасибо за беседу!