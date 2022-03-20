О Послании-2022 за рубежом: Президент Токаев начинает конституционную реформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание народу Казахстана, с которым выступил 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев, представляет собой план коренных преобразований во всех сферах жизни страны. Масштабность поставленных задач требует внесения изменений в более чем 30 статей Конституции, принятия более 20 законов.МИА «Казинформ» предлагает читателям подборку отзывов известных зарубежных деятелей и СМИ, содержащих оценки положений этого документа, направленных на решение задач, стоящих перед Казахстаном в ближайшем будущем и в перспективе.

Руководитель отдела Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Уильям Томсон считает, что в Послании Президента есть несколько важных тем, которые перекликаются с работой ОЭСР, как по экономическим реформам, так и по государственному управлению.

«Пожалуй, самая важная фраза в выступлении — заявление о том, что «рост благосостояния людей возможен только в условиях подлинной конкуренции». Это глубоко верно, как в экономической сфере, так и в политической. Приветствуется акцент Главы государства на честной и открытой конкуренции, ликвидации искусственных монополий, как в экономике, так и в политике. Это согласуется с недавней и текущей работой ОЭСР с Казахстаном по реформе квазигосударственных предприятий и учреждений с частичным госучастием, созданию лучших условий для выхода на рынок и конкуренции. Акцент Президента на дебюрократизации и действительном расширении полномочий региональных властей, вплоть до призывов к сокращению его собственных полномочий, также заслуживает одобрения по многим из тех же причин. Подходы «сверху вниз» и микроменеджмент из центра не могут обеспечить гражданам Казахстана такой рост и развитие, в которых нуждается страна», – отметил У. Томсон.

По его мнению, повестка реформ обширна и займет время, чтобы ее внедрить. Многие инициативы соответствуют миссии ОЭСР «Лучшие политики для лучшей жизни», и организация нацелена на дальнейшую работу с Казахстаном в этом направлении.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн считает, что Послание определяет развитие Казахстана на долгие годы. Это важный шаг к более «слышащему государству», которое необходимо после январской трагедии.

«Много чего предстоит проработать. Лично мне, как юристу, важно то, что он акцентировал внимание на необходимости улучшения верховенства закона и полного прекращения практики пыток в политических расследованиях. Увеличения количества судов присяжных является еще одним важным аспектом. Президент признает, что Казахстану предстоит работа по совершенствованию правоохранительной и судебной системы. Многое необходимо для дальнейшего экономического развития и народной поддержки. Также упоминаются меры, позволяющие людям проводить демонстрации и петиции – необходимо озвучивать мнения, протесты и разочарования, когда они есть. Помимо этого, ожидаются дальнейшие демократические реформы по мере продвижения Казахстана к членству в ОЭСР», – заявил А. Коэн.

Эксперт также отметил, что Президент призвал к созданию Конституционного суда, более сбалансированной президентской республики с большей ролью Мажилиса. Важным шагом являются региональные выборы депутатов Мажилиса. Это более эффективный способ представлять людей. Важно и то, что Президент и акимы приостанавливают свое членство в правящей партии, а родственникам Президента не разрешат занимать руководящие должности. Это шаги в правильном направлении, и в будущем потребуется дополнительная работа.

Интересная статья была опубликована на следующий день после выступления Главы государства на сайте портала «Vivre Demain» – «Демократический переход: Казахстан извлекает уроки из январских событий».

Автор статьи, Луи дю Брей отмечает, что Казахстан уже два года находится на пути постепенного демократического перехода.

«Хотя трагические события января показали сложность этого переходного периода, правительство воспользовалось ими, как возможностью начать новые реформы. Бывший заместитель министра юстиции и с 2021 года председатель Комиссии по правам человека Эльвира Азимова посещает места заключения и собирает жалобы на превышение полномочий со стороны правоохранительных органов во время беспорядков. В ожидании результатов официального расследования она подробно рассматривает текущие судебные разбирательства и правозащитную деятельность правительства», – пишет Луи дю Брей.

Основываясь на комментариях Э. Азимовой, автор кратко рассказывает о январских событиях в Казахстане, с приведением статистики происшествий, а также жалоб и заявлений, поступивших в государственные органы после случившихся беспорядков.

«В качестве первого шага правительство обязалось расследовать жалобы на злоупотребление полиции до суда над обвиняемыми участниками беспорядков. Выделение этих возможных злоупотреблений считается необходимым для лучшего понимания обвинений, выдвинутых против каждого участника беспорядков. Во-вторых, государство считает принципиально важным, чтобы каждый гражданин имел полноценную правовую защиту», – сообщает читателю автор статьи.

Отмечается, что до сих пор закон предусматривал бесплатную юридическую помощь для сирот, инвалидов и многодетных матерей. Однако большинство задержанных участников беспорядков - безработные, частично занятые работники или студенты, которые не могут позволить себе оплатить услуги защиты. Поэтому правительство обратилось за помощью к адвокатам, и некоторые из них уже согласились сопровождать обвиняемых на безвозмездной основе. В то же время, несколько НПО заявили, что готовы оплатить судебные издержки обвиняемых, находящихся в тяжелом положении. Наконец, государство предоставляет медицинскую, психиатрическую и психологическую экспертизу для определения мотивов обвиняемого.

«Казахстанский режим - это не европейская республика, а молодая страна, находящаяся в процессе демократизации. Казахстан является независимым всего 30 лет, а демократические преобразования требуют времени. Европейская история - лучшее тому подтверждение. Результаты расследования, которые должны быть опубликованы в середине марта 2022 года, расскажут нам больше о причинах этого кризиса и характере реформ, которые закрепит Президент Токаев», – считает Луи де Брей.

Во французской газете «Les Echos» уже 16 марта появилась статья Клода Фурке «Казахстан: Президент Токаев хочет начать конституционную реформу».

В начале статьи отмечается, что К. Токаев предложил усилить власть парламента и ограничить влияние Главы государства и близких к нему людей на политическую и экономическую сферы.

«Похоже, что Президент Касым-Жомарт Токаев, по прошествии трех месяцев после потрясших страну беспорядков, принял решение начать серию конституционных реформ. В своем выступлении в среду в Парламенте он назвал ряд направлений, которые Правительство должно рассмотреть в краткие сроки. В Послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить полномочия Президента и возложить большую нагрузку на Парламент. Таким образом, он отказывается от некоторых практик, которые дали возможность его предшественнику Нурсултану Назарбаеву укрепить свою власть», – говорится в статье «Les Echos».

В частности, как пишет Клод Фурке, К. Токаев предложил, чтобы действующий Президент не мог быть членом политической партии, а также указал пути реформирования парламентских выборов: сокращение числа депутатов, назначаемых прямо или косвенно Президентом. В дальнейшем, депутаты будут избираться путем пропорционального голосования – 70%, и мажоритарного – 30%. Также предложено создать условия для регистрации новых партий, чтобы обеспечить плюрализм мнений в политической жизни страны. Для этого снижается порог численности партии с 20 тысяч до 5 тысяч членов. Также Президент предложил восстановить Конституционный суд, принять конституционные законы о полномочиях прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.

В статье также обращается внимание на поручения Президента К. Токаева, касающиеся усиления борьбы с коррупцией. Например, о законодательном запрете для членов семьи Президента занимать политические должности, руководить государственными компаниями.

«Эта борьба с коррупцией ведется уже сейчас. На прошлой неделе полицией, в рамках расследования по факту хищения средств, был арестован один из родственников Нурсултана Назарбаева, а также предприниматель, имеющий связи с семьей бывшего Президента. Как бы то ни было, похоже, что Президент Токаев хочет скорее пройти через эти реформы, вызвавшие критику со стороны оппозиции», – заключает Клод Фурке.

Портал «Secret Défense» 18 марта разместил редакционную статью «Казахстан укрепляет свои демократические преобразования».

Напомнив читателю о январских событиях этого года в Казахстане, «Secret Défense», переходит к комментированию Послания Президента К. Токаева.

«В своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев объяснил свою программу закрепления политических реформ, начатых задолго до января. Концепция «слышащего государства» уже набрала силу, за ней последовала отмена смертной казни в 2021 году. Более амбициозная программа, объявленная Президентом, носит конституционный характер: 70% парламентариев будут избираться на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной; помимо облегчения регистрации новых политических движений путем снижения минимально необходимого числа активистов с 20 000 до 5 000, Глава государства объявил, что три области, слившиеся в начале 1990-х годов, вновь будут разделены друг от друга», – сообщает «Secret Défense».

В статье также упоминается заявление К. Токаева о том, что он хочет ограничить прерогативы Главы государства и одновременно расширить полномочия Парламента. В частности, Президент больше не сможет быть членом политической партии, а число депутатов или сенаторов, назначаемых непосредственно им, будет сокращено. Реформа, которую предстоит изучить правительству, также предлагает облегчить регистрацию новых политических партий.

Перечислив антикоррупционные меры, предложенные К. Токаевым, редакция «Secret Défense» приводит слова Президента Казахстана: «Перемены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей».

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.