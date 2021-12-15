О пользе вакцинации от КВИ рассказал врач-инфекционист в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На важные вопросы, касающиеся вакцинации и ревакцинации против коронавируса, на брифинге региональной службы коммуникаций в Алматы ответила врач-инфекционист городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой Тамара Утаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалист отметила, что COVID-19 вызывает большое число тяжелых осложнений, а вакцинация позволяет спасти жизни себе и окружающим. Когда вокруг все привиты, риск заболеть гораздо ниже. Также она призвала население не рассчитывать на антитела, возникшие после заболевания.

«Выработанных антител у переболевших недостаточно для защиты организма. Всем переболевшим и непривитым необходимо вакцинироваться. Лучше это сделать как раз в период спада заболеваемости, так как в это время риск встретиться с инфекцией меньше. Это самый лучший период», - сказала Т. Утаганова.

Инфекционист сообщила, что прививка в целом разрешена любому человеку. На сегодняшний день не существует хронического состояния, которое было бы однозначным прямым противопоказанием для вакцинации.

«Люди с хроническими заболеваниями подлежат вакцинации. Тяжелые инфекционные заболевания тяжело протекают у таких людей. Это касается не только КВИ, но и гриппа. Поэтому я рекомендую после консультации с врачом-иммунологом в поликлинике всем людям с заболеваниями сделать прививку», - продолжила специалист.

Она обратила внимание, что у большинства людей не возникает серьезных реакций после введения вакцины. Если даже повышается температура, то это краткосрочное явление. По словам эксперта, это абсолютно естественно и происходит потому что вакцина начинает действовать. В случае других побочных явлений необходимо сообщить об этом врачу.

Тамара Утаганова привела дополнительные аргументы и в пользу ревакцинации.

«Прививки защищают от постковидного синдрома. Ревакцинация подстегивает иммунную систему. Она нужна как молодым, так и пожилым гражданам, так организм лучше будет готов к разным вариантам вируса», - сказала врач.

По данным управления общественного здоровья Алматы, на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 1 057 833 жителей, вторым компонентом - 992 055 человек. Прививку препаратом компании Pfizer (Comirnaty) получили 22 411 человек.