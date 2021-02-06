О подъеме уровней воды в реках предупредили алматинцев и жителей трех областей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с потеплением в период с 6 по 8 февраля возможен подъем уровней воды на реках, прилегающих к городу. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды на реках», - говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет».

В этой связи, в период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:

не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их; подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории; не допускать детей к водоемам без надзора, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.

По информации РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей также ожидаются формирование склоновых стоков, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.