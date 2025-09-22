Халле Батвин поделилась планами Smithsonian в Казахстане

Халле Батвин рассказала о том, что на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в центре внимания был Фонд культурного наследия Казахстана, который является новой инициативой Смитсоновского института.

В следующем месяце планируется визит американских ремесленников на международный фестиваль ремесел в Алматы в рамках обмена опытом.

В будущем планируются проведение выставок, а также инициирование большего количества программ с участием казахстанских музыкантов и артистов в рамках сотрудничества с Национальным музеем азиатского искусства Смитсоновского института. Также есть планы по подготовке программ по обмену музейными специалистами Смитсоновского института и Казахстана.

- В наших работах есть много различных элементов, которые мы были рады изучить, и все это мы хотели бы привлечь к финансированию, чтобы иметь возможность реализовать через наш фонд, – отметила Халле Батвин.

Ожидается, что осуществление данных инициатив может занять один-два года, они находятся в процессе разработки и требуют времени.

Халле Батвин рассказала, что Смитсоновский центр народного творчества и культурного наследия интересуется музыкой и другими видами искусства и культуры Казахстана, а также сотрудничеством с музеями, чтобы их представить.

- Что мне действительно нравится в этом фонде, так это то, что он дает нам возможность проявить творческий подход и работать с различными подразделениями Смитсоновского института, в зависимости от наших интересов, - сообщила Халле Батвин.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США.