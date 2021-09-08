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О научно-техническом сотрудничестве Беларуси и Казахстана рассказал Владимир Гусаков

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Сентября 2021, 15:42
О научно-техническом сотрудничестве Беларуси и Казахстана рассказал Владимир Гусаков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков в ходе первого международного форума молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» рассказал об отношениях Казахстана и Беларуси в области науки и научно-технической деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер заявил, что за прошедший по историческим меркам короткий срок, Казахстан достиг значительных успехов, как в экономическом, так и научно-техническом развитии.

«Современный Казахстан активно участвует в мировом процессе научного развития, разрабатывая новые технологии и укрепляя научно-технологичную инфраструктуру. Разносторонняя и плодотворная деятельность казахских ученых, их фундаментальное исследование, гармонично сочетающиеся ими прикладные и опытно конструкторские разработки в основе которых лежат смелые и оригинально технические решения, направлены на рациональное использование материально-сырьевых ресурсов в развитии медицинских и биологических технологий, развитии и совершенствования технологии сельскохозяйственного производства, изучение и сохранение богатства материально-культурного наследия Казахстана», - сказал спикер.

Он отметил, что Казахстан является надежным партнером Беларуси и связи между двумя дружественными государствами крепнут из года в год.

«Белоруссия и Казахстан активно развивают научно-техническое сотрудничество в области энергосбережения, информационных технологий, сельского хозяйства, медицины и многих других направлений. На протяжении многих лет осуществляется успешная совместная работа между организациями двух академий наук по передовым направлениям научной деятельности в области сельского хозяйства, медицины, микробиологии, биотехнологии, информационных технологии, проводится комплексная работа в области подготовки научных кадров высшей квалификации», - заметил Владимир Гусаков.

Спикер выразил уверенность, что ученые Казахстана далее будут эффективно осуществлять свою деятельность на благо развития своей страны.

Отметим, в Алматы проходит I международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», организованный Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева.


Алматы   Наука   Беларусь   Сотрудничество   Международная деятельность РК  
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