О конфликтах на дороге и доверии психологам рассказала известный психоаналитик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный в Казахстане психолог, директор центра психоанализа Анна Кудиярова в интервью МИА «Казинформ» рассказала, какие вопросы больше интересуют сейчас людей, что нужно знать о психологии, с чем связаны участившиеся на дорогах конфликты в мегаполисах и каким специалистам нужно доверять.

- Я думаю, что 21 век не зря назвали веком психологии. Еще в конце 20 века люди об этом писали. Для нас тогда это было каким-то далеким делом. А сейчас везде, в каждом ауле проводят психологические тренинги. Значит, людям это нужно. Почему у нас до этого времени психологии не было? Потому что мы родом из Советского Союза, где была идеология материализма и атеизма. Не было души человека, а раз нет души, то психологии не нужно.

Сейчас мы отходим от старой закостенелой системы, то есть стало больше внимания и уважения к душе человека. Я лично рада тому, что люди стали больше интересоваться своей душой. Я сама веду тренинги на трех языках – казахском, русском, английском. Людей старшего поколения в нашем центре психоанализа практически нет. Я недавно провела эксперимент, написала объявление, что готова принять людей от 70 лет и старше на тренинг за 1000 тенге за час. Пришла только одна женщина младше 70 лет по совету своих детей. Это потому что многие люди преклонного возраста не пользуются социальными сетями и интернетом, не интересуются психологией.

А вот интерес у детей активный, их много в нашем центре, и они очень грамотные. Дети знают, что такое чувство и могут сказать: «Мама, мне на душе плохо, найди мне психолога». Этому нужно радоваться, поскольку они уже знают, что перед тем как что-то сделать, нужно посоветоваться с психологом, и они не пойдут на дурные поступки. К нам в центр в основном приходят люди в возрасте от 25 до 45 лет.

- Как я понимаю, сейчас у нас в стране много нуждающихся в консультации психолога?

- По сравнению с началом 2000-х годов, стало много таких людей. Сейчас в каждой школе есть психологи, но есть и другая проблема, должно быть не только количество, но и качество. Во-первых, на 500 учеников один психолог в школе. По мне, так каждого классного руководителя нужно вооружить знаниями психолога. Допустим, он руководит 35-40 учениками и этого хватило бы вполне.

Во-вторых, качество, к нам люди и ученики приходят после плохих психологов. Допустим, одна ученица 9 класса влюбилась в парня, а на нее мама наорала, и девочка жить не хочет. А школьный психолог советует слушать маму. Но ведь школьница и сама знает, что нужно слушать. То есть, психолог должен общаться по душам с этим ребенком, чувствовать ее состояние, а не как сейчас делать разные тесты, заставлять их рисовать. Профессиональные психологи не пишут, не считают и не рисуют, а беседуют по душам.

- Касательно качества, сейчас существует понятие «псевдопсихолог», который ухудшает состояние пациента, травмирует его еще сильнее, откровенно говоря, превращает профессию в бизнес. Как можно отличить настоящего психолога от псевдо?

- Я согласна с тем, что должно быть много людей, помогающих в профессии. Вот даже если на рынке сидит какая-нибудь бабушка и гадает с «кумалаком» или с картой или еще чем-то, и если бы она помогла хотя бы одной плачущей женщине, то она имеет право сидеть там. Умным, думающим, критически мыслящим людям нужны психоаналитики и психологи с научной подготовкой. Как их отличить? Нужно сразу задать ему вопрос, вы проходили свой личный анализ? Что это значит? По нашим стандартам, мы проходим 600 часов личного анализа. То есть, нужно спросить у психолога, сколько он часов самоанализа прошел? Да это дорогая подготовка, но мне жаль, что по всей Центральной Азии практически нет людей, которые могли бы выполнить все эти стандарты, чтобы стать членом Международной, Американской или Казахстанской психоаналитической ассоциации. Профессионалы вам ответят честно и назовут, где они проходят и проходили эти анализы, а те, которые уже начинают отклоняться от вопроса или же отказываются ответить, то они возможно – псевдопсихологи.

- Мы все чаще становимся свидетелями конфликтов на дорогах, разных ссор. С чем это связано, люди стали более агрессивными?

- То, что в новостях показывают конфликты на дорогах – это верхушка айсберга. Какие могут быть претензии у двух незнакомых людей друг к другу? Нужно смотреть на это глубже. Это, вероятней всего, его детство, собственная семья, супружеская половина, коллектив или начальник. Он злой и агрессивный, а теперь нужна маленькая причина, чтобы всю агрессию вылить. Люди должны понимать, что те, которые на дороге устраивают скандалы, ездят на большой скорости или же водят в состоянии алкогольного опьянения – бессознательно настроены на суицид. Люди на дороге должны понимать и перед тем как сядут за руль, должны задать себе вопрос, зачем все это надо? Они ведь знают, что все это ни к чему хорошему не приведет.

- Может быть другой причиной такого поведения людей на дорогах влияние городского ритма жизни?

- Это тоже есть, но почему тогда нет таких конфликтов в Дели? Если вы бывали там хотя бы один раз, то такого не встретите. У них народу очень много и наши пробки на дорогах не сравнимы с их. Там никто никого не бьет, не кричит. Та же история с Нью-Йорком. Это все зависит от общей культуры людей. Это психологическая культура, а еще и строгие законы. Я также хотела бы, чтобы у каждой казахстанской семьи был доступ к психологу. К примеру, вы подали заявление в ЗАГС и не надо месяц просто так ждать, а лучше вместе с женой или по отдельности сходить к психологу. Также будущим мамам желательно проконсультироваться с профессионалами, как нужно вести себя, будучи матерью и т.д. Тем самым эти люди проходят психологическую культуру. Вот сейчас, когда наши многодетные, голодные, агрессивные, злые мамы кричат, я понимаю, что у них душа тоже злая и уставшая. Поэтому считаю, что им нужно давать тренинги, семейные и индивидуальные консультации на темы «как достичь счастья», «семь шагов стать хорошей мамой» и т.д.

- Что Вы можете посоветовать людям, чтобы, так сказать, «остудиться» и не попадать в конфликтные ситуации?

- Я бы посоветовала посмотреть американскую комедию «Управление гневом», повеселиться немного. Там они увидят, что там все решает закон - людей наказывают на 60 часов психотерапии в случае выявления агрессии, учат их управлять своими чувствами.

- Есть ли в стране тенденция к росту тех, кто понимает, что им нужен психолог, что происходит с обществом?

- Да. За последние 15 лет обращение к психологам, психологическая грамотность у людей возросла. Раньше были люди, которые бесплатно проходили мои тренинги, а некоторые и вовсе не знали, что мои услуги платные, приходили и удивлялись. А сейчас такого нет, все перед обращением к нам интересуются нашими услугами. Но в то же время, мы тоже понимаем, что многим людям не по карманам услуги психоаналитика, так как это не дешево. Но я с утра до обеда за 1000 тенге провожу тренинги социальным работникам, так как хочу им помочь, а через них хочу помочь детям с особенностями в развитии.

- С какими вопросами люди больше обращаются?

- В первую очередь, многих интересует отношение детей и родителей. Туда входят и их собственные дети, бабушки и дедушки. Семейные вопросы. На втором месте - тема развода.

- Консультация психолога в этом плане насколько помогает?

- Иногда помогает всего лишь одна консультация. Это зависит от того, в каком состоянии приходит человек к нам. Например, возьмем первый класс. Ребенок пришел к вам после садика, считать, читать все умеет, легко с ним? Да. Или другой мальчик, который ничего не умеет. Тяжело? Да. Ему надо много времени. Наши клиенты точно такие же. Когда у меня спрашивают, сколько времени надо ходить, то отвечаю, что это уже зависит от самого клиента. Но перед тем как начать тренинг, я интересуюсь у людей, с какими чувствами они пришли ко мне. Они мне говорят: «с хорошими», но такого ведь не бывает, они мне отдельные чувства назовут иногда – счастья, радость, печаль, но что вы сейчас чувствуете? Вот над этим стоит думать людям. Многие люди обычно путают эти понятия – чувства с эмоциями, мыслями.

- Что нужно для того, чтобы стать психологом?

- Окончить бакалавриат, чтобы в дипломе было написано «психолог». Сейчас психологом у нас работают люди с разными специальностями. В институт психоанализа мы принимаем всех, кто хочет. За два года мы можем принимать 8-9 человек, это очень мало. Причиной является дорогостоящее обучение. Но сейчас в каждом университете есть факультет психологии. Им бы нужно побольше практики, а не лекции. Иногда кажется, что из студентов готовят преподавателя или лектора. А нужно готовить психотерапевта, который будет сидеть и не лекции читать, а разговаривать и чувствовать пациента.